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Народной артистке Украины, которая перешла на сторону оккупантов, грозит до 12 лет за решеткой

Народной артистке Украины, которая перешла на сторону оккупантов, грозит до 12 лет за решеткой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Народной артистке Украины, которая перешла на сторону оккупантов, грозит до 12 лет за решеткой

Руженая Рублева / Фото: Фото из социальных сетей

Актриса предстанет перед судом за коллаборационизм.

Народной артистке Украины Ружене Рублевой, которая поддержала войну и перешла на сторону оккупантов, грозит 12 лет за решеткой.

Актрису, которая работала в театре имени Николая Кулиша в Херсоне, обвиняют в сотрудничестве с врагом и содействии оккупации Украины. Прокуратура уже провела расследование и передала дело на рассмотрение в Ровенский городской суд. Если Рублеву признают виновной, то ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

Руженая Рублева / © Фото из социальных сетей
Руженая Рублева / Фото: Фото из социальных сетей

Кстати, Ружена Рублева родилась в Херсонской области. Она работала актрисой в театре имени Николая Кулиша. Когда российские военные оккупировали Херсон, артистка перешла на сторону врага. Она стала директором двух музыкальных школ, а впоследствии и возглавила так называемый "Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр" в оккупированном Геническе.

Также актриса активно подыгрывала российской пропаганде и прославляла преступления России на территории Украины. В частности, Ружена Рублева выступала на пропагандистском концерте, организованном РФ по случаю захвата части Украины.

Руженая Рублева / © Фото из социальных сетей
Руженая Рублева / Фото: Фото из социальных сетей

За коллаборационизм актриса, которой в 2021 году присвоили звание народной артистки Украины, предстанет перед судом. Если ее вину докажут, то ее ждет заключение до 12 лет.

Напомним, с начала войны многие артисты предали Украину и поддержали враждебные действия России. Недавно уроженка Черкасс Анна Asti, которая в начале полномасштабного вторжения РФ пряталась в подвале от ракет, вообще получила российское гражданство.

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Дата публикации
Просмотры
1778
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