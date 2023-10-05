Народной артистке Украины, которая перешла на сторону оккупантов, грозит до 12 лет за решеткой

Народной артистке Украины Ружене Рублевой, которая поддержала войну и перешла на сторону оккупантов, грозит 12 лет за решеткой.

Актрису, которая работала в театре имени Николая Кулиша в Херсоне, обвиняют в сотрудничестве с врагом и содействии оккупации Украины. Прокуратура уже провела расследование и передала дело на рассмотрение в Ровенский городской суд. Если Рублеву признают виновной, то ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

Руженая Рублева / Фото: Фото из социальных сетей

Кстати, Ружена Рублева родилась в Херсонской области. Она работала актрисой в театре имени Николая Кулиша. Когда российские военные оккупировали Херсон, артистка перешла на сторону врага. Она стала директором двух музыкальных школ, а впоследствии и возглавила так называемый "Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр" в оккупированном Геническе.

Также актриса активно подыгрывала российской пропаганде и прославляла преступления России на территории Украины. В частности, Ружена Рублева выступала на пропагандистском концерте, организованном РФ по случаю захвата части Украины.

Руженая Рублева / Фото: Фото из социальных сетей

За коллаборационизм актриса, которой в 2021 году присвоили звание народной артистки Украины, предстанет перед судом. Если ее вину докажут, то ее ждет заключение до 12 лет.

Напомним, с начала войны многие артисты предали Украину и поддержали враждебные действия России. Недавно уроженка Черкасс Анна Asti, которая в начале полномасштабного вторжения РФ пряталась в подвале от ракет, вообще получила российское гражданство.

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