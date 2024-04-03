Народную артистку Украины, которая стала на сторону оккупантов, посадят в тюрьму на 10 лет – подробности

Народную артистку Украины Ружену Рублеву, распространявшую российскую пропаганду и поддерживавшую войну, приговорили к 10 годам заключения с лишением права 12 лет занимать должности в области культуры.

Так, Рублева, работавшая в херсонском театре и выступавшая на пропагандистских концертах в поддержку врага, получила соответствующий приговор суда. Об этом сообщил Ровенский городской суд.

"Рублева – гражданка Украины, осознавала осуществление открытой российской агрессии, которая началась 24.02.2022 года полномасштабным вторжением на территорию Украины. С целью преследования личных интересов она согласилась на предложение представителей оккупационной администрации и приняла участие в митинге-концерте в Москве. Артистка в сопровождении "хора войск национальной гвардии Российской Федерации" исполнила музыкальную композицию, которая начинается словами "Тут птицы не поют…", – говорится в сообщении.

Ружена Рублева / Фото: Фото из социальных сетей

Звезда еще летом 2022 года после оккупации Херсона стала на сторону государства-агрессорки и занималась коллаборационизмом. Ружена Рублева работала актрисой в театре имени Николая Кулиша и была директором двух музыкальных школ. Вскоре путинистка возглавила так называемый "Херсонский областной русский академический музыкально драматический театр" в оккупированном Геническе. Кроме того, предательница выступала на множестве концертов, посвященных аннексиям территорий Украины, запись которых была размещена на российских платформах с целью поддержки так называемой "эсвео".

Интересно, что по словам свидетеля на судебном заседании, давления на работников театра в оккупированном Херсоне, где работала Рублева, не было, и пророссийская позиция – ее собственное желание.

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