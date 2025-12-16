ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
760
Время на прочтение
1 мин

Народную артистку Украины прооперировали на фоне серьезного диагноза: Ольга Сумская раскрыла детали

Звезда обратилась за помощью к поклонникам.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Тамара Яценко

Тамара Яценко

Народной артистке Украины Тамаре Яценко сделали сложную операцию по замене тазобедренного сустава.

О состоянии коллеги сообщила Ольга Сумская. Актриса опубликовала эмоциональную публикацию в Facebook, в которой объяснила, что без хирургического вмешательства ее коллега больше не могла бы нормально двигаться и продолжать профессиональную деятельность. По словам Сумской, операция была жизненно необходимой.

Актриса также отметила, что сумма за лечение оказалась довольно большой. Импланты и все необходимые комплектующие стоили более 127 тысяч гривен. Еще более 74 тысяч ушли на медицинские услуги — анализы, анестезию, обследование и пребывание в больнице. В целом сумма лечения превысила 200 тысяч гривен.

Тамара Яценко и Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

Тамара Яценко и Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

Ольга Сумская отметила, что такие расходы слишком велики для одного человека, поэтому она решила публично обратиться к неравнодушным украинцам с просьбой поддержать Тамару Яценко финансово. Реквизиты звезда оставила на странице в Facebook. В своем обращении Ольга отметила, что Яценко — не просто известная артистка, а человек, который десятилетиями дарил зрителям радость, смех и искренние эмоции со сцены.

В то же время актриса объяснила, что воспользоваться бесплатной программой лечения Тамара Яценко не смогла, «потому что в приоритете сейчас военные».

Дата публикации
Количество просмотров
760
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie