Народный артист после похорон Степана Гиги раскритиковал киевских звезд и обвинил их в "пиаре на горе"

Прощание со Степаном Гигой

Народный артист Украины и композитор Ярослав Борута после похорон певца Степана Гиги резко раскритиковал киевских звезд.

Его возмутило поведение артистов. В частности, по словам Боруты, все, кто действительно уважал, любил и был другом Степана Гиги - был на его прощании. Конечно, некоторые по ряду причин не смогли прибыть. Однако композитора возмущает, что определенные звезды, особенно из Киева, активно начали комментировать смерть артиста и публиковать с ним архивные фото. Боруту это очень сильно возмущает. Он считает это "пиаром на горе семьи" Степана Гиги.

"Все прошло бы незаметно если бы как раз те, кто не приехал во Львов, не начали со Степаном выкладывать давние фото и под ними выписывать всякую чушь, и делать себе пиар на горе его семьи. Особенно это касается столичных "звезд", - возмутился композитор.

Пост Ярослава Боруты

Ярослав Борута добавил, что все те, кто действительно был другом для Степана Гиги, приехали 14-15 декабря, чтобы попрощаться с ним и провести в последний путь. Что же касается остальных, то, по словам композитора, они не имеют права ни комментировать смерть исполнителя, ни писать что-то об этом в Сети.

"Я не верю что вы все такие были заняты и не нашли времени приехать попрощаться. К примеру, Михаил Грицкан отменил свой концерт и провел маэстро в последний путь. Вы не имеете ни морального, ни любого другого права вообще что-то писать об этом человеке! Вы не его друзья и никогда ими не были, потому что настоящие друзья 14 и 15 декабря были во Львове!" - подытожил Борута.

Напомним, Степан Гига умер 12 декабря во Львове в больнице, куда он попал еще в середине ноября. Прощание с музыкантом состоялось 14 и 15 декабря. После похорон артиста его семья сделала важное заявление.