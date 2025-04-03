Народный артист шокировал, как Ротару пыталась разрушить карьеру Сандулесы: "В жизни не такая приятная"

Лилия Сандулеса и София Ротару

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Народный артист Украины Вадим Крищенко рассказал, как София Ротару не полюбила Лилию Сандулесу и пыталась разрушить ей карьеру.

Поэт-песенник высказался о Софии Михайловне в интервью "Главкому”. Крищенко говорит, что на сцене певица производит приятное впечатление. Впрочем, по его словам, в жизни она совсем не такая. Он вспомнил один инцидент, когда Ротару захотела петь композицию “Білі нарциси”, которую до этого исполняла Сандулеса. Артистке сказали, что трек уже звучит в другом исполнении. Впрочем, как говорит Крищенко, певица тогда резко заявила, что “ей на это все равно“.

“София Михайловна очень жесткая. И в жизни она не такая приятная, как на сцене. Мы с Геннадием Татарченко (автор музыки — прим. ред.) сказали Софии, что “Білі нарциси“ исполняла Лилия Сандулеса. Ротару ответила: “Мне все равно, кто там исполнял. Я ее беру. И все“, — вспомнил артист.

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София Ротару

Вадим Крищенко говорит, что Ротару не полюбила коллегу по сцене. Он вспомнил один случай, когда певица была в жюри одного конкурса, а Сандулеса — участницей. Лилия Васильевна тогда просила Ротару поддержать ее. Вместо этого София Михайловна поставила другим членам жюри ультиматум. По словам Крищенко, она якобы заявила, что если другие поддержат Сандулесу, то откажется с ними работать.

“На каком-то конкурсе, где Ротару была в жюри, Лиля подошла к ней и обратилась: “София, мы же земляки, поддержи меня“. Затем Лиле пересказали, что Соня вместо поддержки поставила другим членам жюри ультиматум: “Если вы ее пропустите, тогда я не хочу с вами работать“. Я не понимаю, почему было такое отношение”, — говорит поэт-песенник.

Лилия Сандулеса

Напомним, после начала полномасштабной войны к Софии Ротару возникло неоднозначное отношение. Дело в том, что она молчит о российском вторжении. Тем не менее, артистка поддерживает украинцев постами в Instagram, где показывает преступления оккупантов, а также всегда поздравляет с важными праздниками. Не так давно режиссер Семен Горов объяснил ее позицию во время войны.