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Категория
Гламур
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Народный артист Украины Олег Шаварский умер: каким был его жизненный путь

Жизнь актера оборвалась в возрасте 80 лет.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Олег Шаварский

Олег Шаварский / © facebook.com/frankotheatre

Народный артист Украины Олег Шаварский умер.

Печальную новость сообщили в соцсетях Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где актер проработал большую часть своей жизни. Олега Шаварского не стало 4 октября. Жизнь актера оборвалась в возрасте 80 лет. Причина смерти артиста пока не разглашается.

«Его творческий путь был неотделим от театра, от зрителя и искусства, которому он отдал большую часть своей жизни. Его талант и любовь к сцене навсегда останутся в истории театра и памяти тех, кому посчастливилось знать и видеть его на сцене. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всей театральной семье», — говорится в сообщении театра.

Олег Шаварский / © facebook.com/frankotheatre

Олег Шаварский / © facebook.com/frankotheatre

Что известно об Олеге Шаварском

Олег Шаварский родился 8 июля 1946 года в селе Кременная, что в Хмельницкой области. Свою жизнь он полностью связал с актерской профессией. Сначала Олег Шаварский получил актерское образование, после чего окончил еще и режиссерский факультет. Артист играл именно на театральной сцене. Сначала он присоединился к театральной труппе Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, а именно в 1968 году. Несколько лет Олег Шаварский работал в Житомирском музыкально драматичном театре им. Ивана Кочерги. В 1972 году вернулся в театр им. Ивана Франко, где и остался.

Актер играл в таких спектаклях, как «Мартын Боруля», «Назар Стодоля», «За двумя зайцами», «Кайдашева семья», «Хозяин» и многие другие. В 1995 году Олег Шаварский стал народным артистом Украины.

Олег Шаварский — справа / © facebook.com/frankotheatre

Олег Шаварский — справа / © facebook.com/frankotheatre

Напомним, недавно умер скандальный российский «гипнотизер» и экстрасенс-шарлатан Анатолий Кашпировский. Директор путиниста раскрыл причину его смерти.

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