Нашел новую Настю: Потап "признался в любви" новой девушке в общем клипе

Рэпер, продюсер и айтибизнесмен Потап в дуэте с артисткой Katarina выпустил новый трек "Рай де?".

Наряду с премьерой композиции Потап и Katarina представили атмосферное черно-белое видео на трек. Режиссером клипа выступил Виктор Скуратовский.

Песня "Рай де?" описывает ситуацию, которая близка многим украинским женщинам, которые сейчас ждут своих мужчин.

"Война разлучила много семей и это огромная трагедия для каждой. Какая-то женщина ждет мужчину с фронта, какая-то уехала с детьми за границу и считает дни до встречи с ним. Ведь рай для влюбленной женщины – когда любимый рядом. Когда она в разлуке с ним, ворота в Эдем автоматически закрываются", – рассказывает об этой песне сам Потап.

Katarina занимается музыкой с 11 лет, в детстве была победительницей многих вокальных конкурсов, обучалась в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства. С 14 лет мечтала стать известной певицей, но никак не решалась заняться собственным авторским творчеством.

"Мы с Алексеем давно знакомы, дружим семьями. Он вдохновляет меня, как музыкант и как продюсер. И вот я решилась обратиться к нему за советом, потому что Алексей написал много украиноязычных песен и я понимала, что он разбирается в музыке. Приехала на студию и это переросло в написание песен, вместе мы сделали несколько крутых треков, пожалуй, позже, я тоже поделюсь ими. А вот когда появилась демо-версия "Рай де?", мы поняли, что хотим сделать эту песню дуэтной. Этот трек о том, как женщинам больно и сложно жить без рая, который для нее создает любимый. Как женщина я понимаю, что без любимого человека рай невозможен нигде", – рассказала певица.

Потап и Katarina

В свою очередь, режиссер видео Виктор Скуратовский прокомментировал идею клипа. Он отметил, что это видео – о влюбленных, которые находятся далеко друг от друга:

"Они рядом, но в параллельных мирах. Ищут рай, в котором они бы были друг с другом, но не находят. Главная героиня понимает, что жизнь без любимого невыносима, поэтому она превращается в русалку и снова исчезает в море…" – объяснил Скуратовский.

Тем временем поклонники так оценили новую работу Потапа и даже заподозрили рэпера в интрижке с Katarina:

Я не поняла, какая Katarina? А как же Настя?

Лучше было бы с Настей

Нашел новую Настю...

Напомним, на днях режиссер Алан Бадоев заявил, что, несмотря на скандалы, которые в последнее время окружают Потапа, он, не колеблясь, помог бы ему, если бы рэпер об этом попросил. Бадоев вспомнил, как в начале полномасшатбной войны Потап вступился за друга Бадоева Макса Барских перед россиянами.

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