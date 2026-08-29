"Наши книги уничтожены": Ольга Фреймут рассказала о масштабных потерях бизнеса из-за удара со стороны РФ

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Издательство Ольги Фреймут Freimut Publishing понесло значительные потери из-за российского нападения на складской комплекс в Киевской области — хранившиеся там книги сгорели.

В ночь на 28 августа российские войска нанесли удар по Киевской области с помощью ударных беспилотников. Один из дронов попал в складской комплекс, где хранились тысячи экземпляров украинских книг. Среди пострадавших компаний оказалось и издательство Freimut Publishing. Об этом основательница издательства Ольга Фреймут рассказала в своих соцсетях. Телеведущая эмоционально отреагировала на уничтожение продукции.

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«Пока россияне уничтожают наши книги, мы только становимся сильнее и ещё больше любим то, что у нас хотят отнять. Какая предсказуемая заурядность», — написала ведущая.

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Статья об издательстве Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут подчеркнула, что российские атаки на украинское книгоиздательство не способны остановить его развитие. Напротив, по её мнению, такие удары лишь усиливают стремление украинцев создавать и издавать новые книги. Она также провела историческую параллель с советскими попытками ограничить украинский язык и культуру.

«Каждый раз после таких репрессий наш язык и культура только расцветали. Когда в 1933 году русские уничтожили и запретили Скрипниковское правописание, оно вернулось с новой силой и стало символом несокрушимой аутентичности. А когда Россия подвергла репрессиям Зерова и Стуса, их жены и друзья учили их произведения наизусть, и эти произведения стали священными», — отметила знаменитость

Freimut Publishing — издательский проект Ольги Фреймут, специализирующийся на книгах на украинском языке. В результате атаки издательство лишилось продукции, находившейся на складе.

Напомним, недавно Женя Галич показал разрушенный дом после атаки РФ на Киевскую область.

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