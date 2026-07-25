Нашли без признаков жизни дома: внезапно скончался режиссер культового фильма "Маска" Чак Рассел

Чак Рассел / © Getty Images

Реклама

Американский режиссер Чак Рассел, подаривший мировые культовые фильмы «Маска», «Кошмар на улице Вязов 3», «Стирач» и «Царь скорпионов», внезапно умер.

74-летний кинематографист был обнаружен без признаков жизни в его доме в Сан-Диего, штат Калифорния. На место происшествия вызвали спасателей после сообщения о бессознательном мужчине, однако спасти режиссера не удалось.

Пока официальная причина смерти не разглашается. Семья ожидает результаты экспертизы, которая должна установить обстоятельства трагедии. Информацию о смерти Рассела также подтвердил адвокат, пишет TMZ.

Реклама

На печальное известие уже отреагировал голливудский актер Джим Керри, работавший с режиссером над легендарной комедией «Маска» в 1994 году: «Для меня было честью работать с Чаком Расселом. На площадке „Маски“ он создал атмосферу настоящего чуда, детской радости и невероятного творческого единства».

Чак Рассел и команда «Маски» / © Getty Images

К слову, Чак Рассел родился в 1951 году и приступил к карьере в Голливуде как сценарист и режиссер. Широкое признание он получил после выхода ленты «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», которую называют одной из самых успешных частей культовой франшизы.

Впоследствии режиссер выпустил еще ряд кассовых хитов, среди которых фантастический горор «Капля», комедия «Маска» с Джимом Керри, боевик «Стирач» с Арнольдом Шварценеггером и приключенческий фильм «Царь скорпионов».

Последней режиссерской работой Рассела стала лента «Ведьмина доска», вышедшая в 2024 году. Несмотря на значительный бюджет, фильм не оправдал коммерческие ожидания и провалился в прокате.

Реклама

Смерть Чака Рассела стала неожиданностью его коллег и поклонников. Голливудское сообщество уже начало выражать соболезнования родным режиссера и вспоминать его вклад в мировое кино. У него остались жена Аня, с которой он прожил 19 лет, и трое детей.

Новости партнеров