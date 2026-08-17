Нашли мертвой в доме после звонка: полиция раскрыла первые подробности смерти Гайден Панеттьери

Гайден Панеттьери / © Associated Press

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Американская актриса Гайден Панеттьери, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», внезапно скончалась в возрасте 36 лет.

Незадолго после шокирующего инцидента полиция обнародовала первые подробности обстоятельств смерти звезды. Как сообщили в полицейском департаменте Гринвилла, в воскресенье, 16 августа, произошел вызов правоохранителей в дом в Южной Каролине, США. Звонок поступил около 13:50, пишет Lad Bible.

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По данным NBC News, на место происшествия позвонил знакомый Панеттьери, сообщивший о женщине, которая не реагировала на сигналы. Полицейские прибыли вместе с работниками скорой помощи.

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Гайден Панеттьери / © Associated Press

Медики пытались оказать актрисе помощь, однако, к сожалению, спасти ее не удалось. Гайден Панеттьери объявили мертвой прямо на месте происшествия. Признаков насильственной смерти не нашли. Так же речь не идет ни о каких подозрительных обстоятельствах. Полиция продолжает устанавливать все происшествия трагедии.

Таким образом, версии о возможном насильственном происхождении смерти Панеттьери пока не подтверждены. Окончательная причина смерти должна быть установлена коронером после проведения необходимых процедур. Представительница актрисы Кейси Китчен также подтвердила, что расследование продолжается.

Какими были последние дни жизни Гайден Панеттьери

По данным СМИ, Панеттьери накануне приехала в Гринвилл из Лос-Анджелеса. Источники утверждают, что вместе с ней мог быть ее бывший бофренд-абьюзер Брайан Гикерсон. Уже на следующий день к ее помещению вызвали экстренные службы.

Пока неизвестно, что стало причиной внезапного ухудшения ее состояния. Правоохранители пока не называют предварительную версию смерти. Отец актрисы Скип Панеттьери подтвердил ее смерть и обратился к общественности с просьбой разрешить семье пережить трагедию без лишнего внимания.

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Гайден Панеттьери / © instagram.com/haydenspanettiere

Отметим, что Гайден Панеттьери начала работать в кино и на телевидении еще в детстве. Наибольшую популярность ей принесла роль Клэр Беннет в сериале «Герои», а впоследствии она сыграла Джульетт Барнс в музыкальной драме «Нэшвилл». Также актриса снималась в фильмах «Крик 4», «Вспоминая Титанов» и «Модная мамочка».

Также Гайден Панеттьери была бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко. У пары есть общая 11-летняя дочь Кая-Евдокия, опеку над которой полностью взял отец. Все о последних годах жизни актрисы, на что она жаловалась накануне и почему могла умереть — узнайте по этой ссылке.

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