"Насильники, воры, мародеры и военные преступники": Ефросинина высмеяла парад в России

Сегодня, 9 мая, в городах России прошли парады в честь Дня победы.

Впрочем, когда страна празднует победу над нацизмом, российские оккупанты цинично обстреливают города Украины, убивают мирных жителей, разрушают и разворовывают их дома.

На эти действа, которые происходили в России, не смогла спокойно смотреть украинская ведущая Маша Ефросинина. По ее словам, на этом параде маршировали насильники, военные преступники, воры и мародеры.

"Когда весь мир объединяется в поддержке свободной Украины, Россия проводит свой так называемый "парад победы". Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники", — высмеяла действо Ефросинина.

Ведущая добавила, что это не "парад победы", а "парад стыда". Когда весь цивилизованный мир выступает против смертей невинных людей, 70% россиян поддерживают позорную войну, развязанную Россией.

"Это парад стыда страны, где 70% населения поддерживает действия величайшего террориста сегодняшнего дня! Но мы все знаем и запомним! Украина победит! Россия останется ни с чем", — подытожила Маша.

Читайте также: