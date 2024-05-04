Насти Каменских – 37: как поздравил Потап и о каком подарке мечтает звезда

Сегодня, 4 мая, украинская певица Настя Каменских отмечает день рождения.

Звезде исполнилось 37 лет. По этому случаю артистка на своей странице в Instagram призвала быть настоящими, поддерживать других и не забывать донатить.

"В свой День рождения я хочу загадать желание, чтобы все, кто еще колеблется открыть себя настоящего, перестали бояться быть собой. С восторгом я экспериментирую, обожаю быть разной, это вдохновляет меня. Поэтому я хочу, чтобы и вы шагнули навстречу себе, раскрывали миру разные грани своей личности и ставили себя на первое место, независимо от мнения окружающих, когда сталкиваетесь с негативом. Ведь это невероятное счастье – не играть, а жить. Не бойтесь оступиться и совершить ошибку. Помогайте тем, кому можете, потому что это большое счастье и мощный обмен положительной энергией. Если вы захотите сегодня поздравить меня – я приготовила для вас подборку сборов! Вы можете выбрать любой из них и внести вклад на посильную сумму", – подчеркнула Настя.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

В свою очередь, возлюбленный именинницы, рэпер и продюсер Потап также поздравил жену с днем рождения и посвятил ей пост в фотоблоге.

"Я тобой горжусь, я тебя пою. С днем рождения, крошка", – восхитил исполнитель.

Напомним, недавно Настя Каменских выпустила провокационный клип с молодым украинским певцом и мило пофлиртовала с ним.

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