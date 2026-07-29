"Настоящий реактор!": Назар Заднепровский откровенно рассказал о упреках и критике со стороны жены

Назар Заднепровский

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Украинский актер Назар Заднепровский откровенно рассказал о браке с женой Ириной и признался, за что она чаще всего его критикует.

Народный артист Украины уже более 18 лет живёт в счастливом браке. Вместе с женой Ириной они воспитывают двоих детей — сына Михаила и дочь Юлию. Несмотря на длительные отношения, супруги до сих пор не скрывают, что у них совершенно разные характеры. По словам актера, именно это часто становится поводом для шуток в семье. В частности, жене не нравится его неторопливость после изнурительных дней в театре и на съемочной площадке.

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«Я очень неторопливый, люблю много отдыхать и высыпаться, потому что театр и съемки отнимают кучу сил. Жена критикует меня за мою „медвежью медлительность“, говорит: „Ты медлительный!“ — и пытается ускорить меня. Но я не ленивый. Просто работаю по принципу: либо ничего не делаю, либо делаю так, чтобы было идеально. Конечно, Ирине, как и любой женщине, хочется, чтобы мужчина постоянно действовал. Поэтому мне иногда приходится выслушивать упреки за то, что я сплю, как медведь зимой!» — признается звезда «Нового канала».

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Назар Заднепровский с женой / © скриншот с видео

Впрочем, сам артист не скрывает, что давно научился ценить темперамент своей избранницы. Более того, он признается, что именно её жизненная энергия и умение оставаться оптимисткой вдохновляют его даже спустя много лет совместной жизни. Говорит, что с восхищением наблюдает за женой и по сей день.

«Я до сих пор удивляюсь её энергичности, она — настоящий реактор! Когда-то, когда мы женились, я и сам был очень энергичным, но с годами всё меняется. Больше всего меня поражает её неиссякаемый позитив. Ирина гораздо меньше скептична, чем я, она умеет радоваться жизни. Я и сам постоянно учусь этому у неё, ведь иначе в наших днях можно сойти с ума», — делится актёр.

Назар Заднепровский с семьей

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