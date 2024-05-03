Настя Ивлеева цинично приехала в разрушенный Мариуполь и наврала, как Россия его отстраивает

Российская ведущая и блогерша Настя Ивлеева возмутила своим циничным поступком, когда из собственной выгоды приехала на оккупированные Россией украинские земли.

Россиянка заявила, что в марте была на Донбассе, однако публично это не разглашала. Мол, поехала на оккупированные украинские земли, чтобы получить новые впечатления, познакомиться с городами и людьми. В подтверждение своих слов ведущая показала фото, где изображена на фоне стелы с надписью Донецк.

Настя Ивлеева / Фото: скриншот с видео

"Для меня было важно поехать без освещения в СМИ, чтобы выстроить свои впечатления, понять свои ощущения и познакомиться с регионами, с людьми, которые там живут. Я это сделала. Проехала несколько городов", — рассказывала российским пропагандистам скандальная блогерша.

Ивлеева побывала в нескольких городах, а особое внимание обратила на Мариуполь, который весной 2022 года безжалостно уничтожала Россия и убивала мирных жителей. Ведущая наврала, как РФ сейчас активно отстраивает город и как там "из руин рождается жизнь". Правда, она забыла напомнить, что именно Россия превратила Мариуполь в руины.

"Была в Мариуполе. Конечно, когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это, конечно, не оставляет тебя равнодушным. Почему полуразрушен? Потому что он активно сейчас отстраивается. Это уникальное зрелище, когда из руин рождается новая жизнь", — заявила блогерша.

Настя Ивлеева / Фото: скриншот с видео

Правда, в искренность Насти Ивлеевой сложно поверить. В частности, она стала ярой поклонницей путина и войны в Украине после скандальной "голой вечеринки". Блогерше тогда очень сильно прилетело, ее бизнес прикрыли, она потеряла заработок и могла оказаться в тюрьме. Поэтому, восхваляя путина и захватнические действия РФ, ведущая таким образом пытается получить милость среди россиян.

Отметим, Настя Ивлеева в свое время незаконно посещала аннексированный Россией Крым, из-за чего ей запретили въезд в Украину. Когда началась полномасштабная война, она призвала остановиться и сесть за стол переговоров. Впрочем, ее риторика быстро изменилась. В настоящее время она поддерживает войну и политику кремлевского диктатора Путина.

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