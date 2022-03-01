Настя Ивлеева о вторжении России в Украину: "Гибнут люди, рушатся города, идет война"

Блогерша призвала власти РФ прекратить военные действия.

Популярная российская ведущая Настя Ивлеева не стала молчать и заговорила о войне на Украине, которую начала Россия.

Блогерша в своем Instagram написала, что в Украине сейчас происходит настоящая катастрофа. В этой войне гибнут мирные люди, рушатся города, а россияне и украинцы начинают ненавидеть друг друга. Также ведущая, в отличие от росСМИ, не стала молчать о смерти русских солдат.

"Мы стали свидетелями этой катастрофы. В Украине гибнут люди, рушатся города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юные, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга. Я с надеждой ждала переговоры, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, до которых, я надеюсь, обе стороны хотят дойти", — написала ведущая.

Настя Ивлеева обратилась к властям РФ с просьбой как можно быстрее прекратить военные действия на территории Украины.

"В связи с этим сейчас хочу открыто обратиться к руководству своей страны. Я призываю вас сделать второй раунд переговоров, которые завершат военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достичь тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться", – обратилась к власти РФ Ивлеева.

К слову, ведущая и раньше уже выражала свою гражданскую позицию. Она публиковала фото в Instagram с надписью "Нет войне".

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