Настя Каменских честно ответила, развелась ли она с Потапом

Настя Каменских и Потап / © instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских откровенно высказалась о своем браке, вокруг которого распространяется немало слухов.

Исполнительница неоднократно интриговала фанатов кризисом в отношениях с мужем, продюсером Потапом. В частности, недавно Каменских показалась со слезами и даже заговорила о разбитом сердце. Но, вероятно, эти эмоции воспроизводили только сюжет новых песен артистки о любви. Ведь недавно во время выступления на одном из частных мероприятий Настя сделала заявление о личной жизни и дала отпор сплетникам. Видео опубликовали в TikTok.

Так, прямо со сцены перед исполнением хита она призналась, что у нее с Потапом все хорошо. Более того, сказала, что их чувства еще больше усиливают слухи о "разводе", потому что они идут наперекор всем скандалам в Сети.

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Настя Каменских

"Пусть люди говорят. Нас когда люди женили, мы друг друга терпеть не могли. Когда сейчас разводят — мы как никогда… У нас все хорошо! Поэтому пусть все что-то говорят!" — подчеркнула Каменских.

Напомним, недавно в личной жизни актрисы Натальи Денисенко произошли перемены. Она вместе с Андреем Фединчиком подала документы на развод. Говорят, что в это время звезда закрутила роман с режиссером Алексеем Комаровским. Кинематографист ответил на упреки и расставил точки над "i".