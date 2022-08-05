Настя Каменских чувственно спела о силе любви украинских женщин в новом треке – видео

В композиции говорится о нежных, но в то же время крепких чувствах украинских женщин. Они говорят о своей любви, живущей вне времени и пространства, о печали и печали из-за разлуки с любимыми.

Как отметила звезда, сила этих чувств каждый день лелеет веру в то, что война скоро закончится.

Настя Каменских / Фото: PR-служба Насти Каменских

"Сложно представить всю ту боль, которую испытывает сегодня украинская женщина. Ее любовь и вера самый сильный щит для каждой семьи. Каждая хочет, чтобы любовь стала оберегом и спасла тысячи жизней. Выстояла до конца. И позже, когда пройдут все невзгоды, главной наградой станет – снова быть вместе. Снова дарить счастье и радость близким", – прокомментировала NK.

В клипе Настя предстала в пшеничном поле с заплетенными волосами и в белом вязаном платье. На фоне голубого неба развевалась желтая ткань, что символизировало флаг Украины.

Настя Каменских / Фото: PR-служба Насти Каменских

В комментариях фаны выразили восхищение от новинки звезды.

Песня отличная, хитовая, стильная! Как же я соскучилась по таким трекам. Я чувствую, что многие артисты уже излили свои страдания в свои первые, грустные песни на украинском, а сейчас хочется немного радости и надежды, как мы, украинцы, умеем! Давайте больше таких треков, они актуальны

Невероятно душевно! Спасибо за это видеовдохновение!

Это невероятно! Такая чувственная и нежная песня

Вааааауууууу....Настя, это прекрасно, ты как всегда роскошна, обожаю. Песня заседает в голову от первых нот. Прекрасная работа.

Заметим, Настя Каменских с начала войны активно выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины. Также звезда дала ряд интервью популярным международным медиа и выступила с важными спичами на известных мировых премиях, как Latin Grammy Awards.

Напомним, актриса Екатерина Тышкевич сообщила о горе в семье. На фронте погиб жених ее сестры.

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