Настя Каменских дала первый с начала войны концерт в Киеве: Потапа не было, а цветы подарил другой

В эту субботу, 30 сентября, в Национальном дворце искусств "Украина" в Киеве на свой первый большой сольный концерт собрала зрителей певица Настя Каменских (NK).

Услышать хиты звезды собрались сотни поклонников, которые с нетерпением ждали начала грандиозного шоу. Среди звездных гостей концерт Каменских посетила внучка секретаря СНБО и певица Маша Данилова, Никита Киселев, Анна Тринчер, Тарас Цымбалюк с девушкой, Ваня Рассел и Слава Демин. Однако не появился среди гостей муж Насти - рэпер Потап.

Редакция сайта ТСН.ua также побывала на мероприятии и готова поделиться всеми подробностями долгожданного шоу.

Концерт начался с небольшой задержкой в 18:30. Началом шоу стал благотворительный аукцион, целью которого было собрать средства для обеспечения наших воинов тактической медициной. Ведущей мероприятия стала радиоведущая Анна Свиридова.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Первым лотом аукциона стал флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Стартовой ценой была всего тысяча гривен, однако уже через несколько минут флаг ушел с молотка за 35 тысяч гривен.

Следующий лот для розыгрыша Каменских создала собственноручно – певица нарисовала картину с белым цветком. Рисунок звезды был продан за 15 тысяч гривен.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Кроме аукциона в течение вечера волонтеры проносили среди рядов специальные ящики для донатов. Также, как сообщила в начале Свиридова, часть средств от билетов на концерт также будет передана на благотворительность.

Начала свой концерт Каменских с красноречивым видео на экране, в котором показала ужасные кадры войны и наших защитников, благодаря которым все присутствующие могут продлевать жизнь. Кстати, шоу для певицы создал режиссер Герман Ненов, который был режиссером конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

А дальше, чтобы не заставлять публику ждать, артистка появилась на сцене в блестящем черном платье с россыпью камней и серебристой бахромой, с ярким макияжем и пышными кудрями. Самым первым NK спела свой хит "Тримай". После появления на сцене, Настя поздоровалась со всеми своими поклонниками и поблагодарила их за то, что они нашли возможность разделить этот вечер вместе с ней.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Следующей песней "Це є моя ніч", которая теперь звучит на украинском, Каменских раскачала весь зрительный зал и настроила на шоу. Вместе со своим шоубалетом звезда заставила всех на миг забыть о проблемах и невзгодах и погрузиться в мир танца.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Далее артистка исполнила песню "Кришталь", клип к которой снимала просто за несколько дней до начала полномасштабной войны. А последующей прозвучала песня из испаноязычного репертуара NK – Peligroso. Певица вместе с танцовщицами показала зажигательные движения на фоне ярких декораций.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

После такого энергичного начала Каменских перешла в лирическую и патриотическую часть своего концерта. Настя снова появилась на сцене, но уже в черной мантии с золотой вышивкой.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

На большом экране снова всплыли архивные кадры начала войны и борьбы украинцев за свободу.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Исполнительница проникновенно спела песню "Душа", пока за ее спиной появлялись видео и фото с места прилетов российских ракет – Драмтеатра в Мариуполе, городской администрации в Харькове, уничтоженного дома в Бородянке и других.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

А дальше Настя довела до муравьев своим исполнением уже ставшей легендарной для украинцев песни "Ой у лузі червона калина…". Вместе с артисткой в унисон пел весь зал.

Следующая композиция также не оставила безразличных среди зрителей. Каменских исполнила одну из самых романтичных песен "Почуття". Во время исполнения на экране публика могла увидеть, как наши защитники и защитницы даже на фронте продолжают любить, признаваться и жениться.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

"Мы боремся каждый день, меняемся каждый день, меняются каждый день наши приоритеты. Свадьба. Раньше так было важно устроить пышный праздник, застолье. Невеста хотела одеть роскошное платье, белую фату. Но сейчас это совершенно неважно. Главными стали только чувства и чтобы услышать от любимого" Я жив". Потому что мы украинцы умеем любить", — сказала перед этим Настя.

В этой части своего концерта NK также исполнила трогательные композиции "Додому" и "Жито зелене", которые создавались во время полномасштабной войны.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

После такой эмоциональной части концерта Каменских снова разрядила атмосферу своими зажигательными хитами. Певица рассмешила видео с мощной мотивацией для женщин от известного тикокера. В ролике снялись фанатки Насти, ее мама Лидия Петровна и крестная Алла Кудлай.

NK вместе со своими бэк-вокалистками разожгла зал песней "Дівчата рулят", которая теперь также звучит на украинском.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Поздравить певицу с таким ярким шоу вышел на сцену Слава Демин. Ведущий стал перед Каменским на колено и вручил ей букет цветов.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

В паузе между песнями на сцену к Насте поспешили ее маленькие поклонники. Дети могли подарить любимой звезде цветы и подарки, а она в свою очередь охотно обнималась и целовалась с ними.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Также сюрприз для певицы подготовил ее фан-клуб – они вынесли на сцену шарики в виде букв NK и цветы для нее.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Далее Каменских исполнила любимый хит многих своих фанатов – "Попа, як у Ким". Потрясти ягодицами в зале точно хотелось всем, поэтому зрители поднимались со своих и танцевали вместе с артисткой.

Воздержаться от зажигательных танцев не смогла и Маша Данилова. Юная певица сидела в первом ряду и встала потанцевать под любимые треки.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Невероятная энергия публики заставила Настю спуститься в зрительный зал. Певица исполнила песню "Красное вино", а также прошла среди рядов, где обнималась и делала фото со зрителями.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Артистка была невероятно благодарна фанам за такую любовь.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

После такого теплого общения публику ждал сюрприз. Вернулась на сцену NK не одна, а вместе с певицей SWOIIA – они исполнили свой новый совместный трек "Сияние". Зрители встретили премьеру бурными аплодисментами.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Прозвучали в шоу и хиты певицы на других языках – Elefante и No Stress.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

В заключительной части своего концерта Каменских снова вернулась к самому важному месседжу всего своего благотворительного шоу – благодарность нашим защитникам и вера в предстоящую победу. Артистка спела песню "Там у тополі", которую записала в дуэте с Артемом Пивоваровым.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Уже традицией на концертах украинских артистов стало исполнение гимна Украины, поэтому и Каменских не стала забывать о главной песне нашего народа. Певица мощно исполнила гимн, приложив руку к сердцу. Весь зал, стоя, пел вместе с артисткой.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Сразу после гимна Каменских довела до муравьев исполнением песни "Я — Україна", именно этот трек дал название концертному туру звезды. В конце исполнения Настя не смогла сдержать слез и разрыдалась.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

В конце своего шоу NK попросила зрителей закрыть глаза и загадать самое заветное желание. А потом звезда спела песню "Обіцяю", как знак того, что все мечты обязательно сбудутся.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Поклонники не хотели отпускать со сцены знаменитость. Даже после того, как сцена погрузилась во тьму, фаны продолжали звать NK на бес. Звезда не смогла отказать своим поклонникам и вернулась к ним с зажигательной "Это моя ночь".

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

После завершения шоу Каменских спустилась со сцены к своим поклонникам, чтобы сделать общие фото и обняться. Многие зрители принесли для Насти подарки и цветы. Во время столь близкого общения артистка поблагодарила всех за такой замечательный вечер.

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Насти Каменских в Киеве / Фото: ТСН.ua

Напомним, неделю назад во Дворце "Україна" также отыграл зажигатель концерт MONATIK – читайте все подробности в материале.

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