Настя Каменских довела фанов до слез и мурашек новым треком на украинском "Не облиш мене"

Украинская певица Настя Каменских выпустила новую лирическую композицию "Не облиш мене" и атмосферный клип к ней.

По словам Каменских, на создание композиции ее вдохновили реальные истории людей. После начала полномасштабного вторжения исполнительница неоднократно приезжала в госпитали к военным. Через волонтеров передала тонны помощи людям и бойцам, а также собрала миллионы гривен на благотворительных концертах.

Общаясь с военными и волонтерами, которые неоднократно были в шаге от смерти, певица говорит, что почти всех таких людей объединяло одно: встретившись со смертью, они понимали, кака быстротечна жизнь, и начинали, как никогда остро, ее ценить.

"Военный Владимир, который шесть месяцев провел под Бахмутом, рассказал мне, что до того, как уйти на фронт, он встречался с девушкой. Возлюбленная хотела серьезных отношений, но Владимир не был к ним готов, поэтому они разошлись. Когда в их окоп прилетело и Владимир чудом выжил, понял, что хочет семью. Сейчас он снова общается с этой девушкой и ждет отпуска, чтобы с ней увидеться", – рассказала Каменских.

Певица вспоминает, как ее невероятно вдохновила Татьяна, флористка из Великой Писаревки (пограничная зона, через город постоянно летала авиация), мастерскую которой недавно разрушили грады. Но Татьяна продолжила заниматься творчеством и открыла новую мастерскую, тоже в приграничной зоне.

"После историй таких людей чувствуешь, что не можешь молчать, ты хочешь кричать, через свои песни рассказывать об Украине на весь мир! Я никогда не забуду взгляды этих людей, которые видели смерть и смотрели ей прямо в глаза. Они мудрые, взрослые и глубоко полны желания жить дальше. Любите, говорите людям, как вы их любите, не ссорьтесь по пустякам, уделяйте жизнь чему-то действительно важному", – говорит певица.

Настя Каменских

Артистка не раз говорила в своих интервью, что после начала полномасштабного вторжения у нее начались депрессивные эпизоды и она начала активно работать с психологом. Однако она утверждает, что именно война научила каждого из нас ценить жизнь, счастье и возможность быть вместе с родными.

"Этой песней я обращаюсь к Ангелу и к высшим силам и молюсь, чтобы как можно быстрее сбылась мечта каждого украинца: понять, что твоим самым дорогим людям больше ничего не угрожает. Надеюсь, что этот трек поддержит всех, кто каждый день переживает за любимых и родных, которые находятся на нуле или в оккупации, и молится о них!" – эмоционально прокомментировала Каменских.

Напомним, сейчас Настя Каменских находится в обновленном всеукраинском туре "Я – Україна". На днях во время концерта в Кременчуге раздалась воздушная тревога. Артистка вместе со зрителями в зале спустилась в бомбоубежище, где дала импровизированный концерт.

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