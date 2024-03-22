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Настя Каменских довела фанов до слез и мурашек новым треком на украинском "Не облиш мене"

Настя Каменских довела фанов до слез и мурашек новым треком на украинском "Не облиш мене"

Настя Каменских

Артистка поделилась, что на создание трека ее вдохновили реальные истории людей.

Украинская певица Настя Каменских выпустила новую лирическую композицию "Не облиш мене" и атмосферный клип к ней.

По словам Каменских, на создание композиции ее вдохновили реальные истории людей. После начала полномасштабного вторжения исполнительница неоднократно приезжала в госпитали к военным. Через волонтеров передала тонны помощи людям и бойцам, а также собрала миллионы гривен на благотворительных концертах.

Общаясь с военными и волонтерами, которые неоднократно были в шаге от смерти, певица говорит, что почти всех таких людей объединяло одно: встретившись со смертью, они понимали, кака быстротечна жизнь, и начинали, как никогда остро, ее ценить.

"Военный Владимир, который шесть месяцев провел под Бахмутом, рассказал мне, что до того, как уйти на фронт, он встречался с девушкой. Возлюбленная хотела серьезных отношений, но Владимир не был к ним готов, поэтому они разошлись. Когда в их окоп прилетело и Владимир чудом выжил, понял, что хочет семью. Сейчас он снова общается с этой девушкой и ждет отпуска, чтобы с ней увидеться", – рассказала Каменских.

Певица вспоминает, как ее невероятно вдохновила Татьяна, флористка из Великой Писаревки (пограничная зона, через город постоянно летала авиация), мастерскую которой недавно разрушили грады. Но Татьяна продолжила заниматься творчеством и открыла новую мастерскую, тоже в приграничной зоне.

"После историй таких людей чувствуешь, что не можешь молчать, ты хочешь кричать, через свои песни рассказывать об Украине на весь мир! Я никогда не забуду взгляды этих людей, которые видели смерть и смотрели ей прямо в глаза. Они мудрые, взрослые и глубоко полны желания жить дальше. Любите, говорите людям, как вы их любите, не ссорьтесь по пустякам, уделяйте жизнь чему-то действительно важному", – говорит певица.

Настя Каменских / ©
Настя Каменских

Артистка не раз говорила в своих интервью, что после начала полномасштабного вторжения у нее начались депрессивные эпизоды и она начала активно работать с психологом. Однако она утверждает, что именно война научила каждого из нас ценить жизнь, счастье и возможность быть вместе с родными.

"Этой песней я обращаюсь к Ангелу и к высшим силам и молюсь, чтобы как можно быстрее сбылась мечта каждого украинца: понять, что твоим самым дорогим людям больше ничего не угрожает. Надеюсь, что этот трек поддержит всех, кто каждый день переживает за любимых и родных, которые находятся на нуле или в оккупации, и молится о них!" – эмоционально прокомментировала Каменских.

Напомним, сейчас Настя Каменских находится в обновленном всеукраинском туре "Я – Україна". На днях во время концерта в Кременчуге раздалась воздушная тревога. Артистка вместе со зрителями в зале спустилась в бомбоубежище, где дала импровизированный концерт.

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