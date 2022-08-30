Настя Каменских эмоционально отреагировала на упреки, что она с начала войны работала в России

Исполнительницу Настю Каменских критикуют за то, что она в свое время работала в России.

Звезда эмоционально отреагировала на эти упреки. Знаменитость заверила, что с 2014 года не давала сольных концертов в стране-агрессоре. Настя говорит, что в России с начала войны работали многие артисты. Не только звезды шоу-бизнеса зарабатывали средства в РФ.

Впрочем, Каменских говорит, что не стоит сейчас кого-то винить и вспоминать прошлое, ведь именно так поступает страна-агрессор.

Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

"И артисты, и бизнес продолжали сотрудничать с Россией. Все время с 2014 года. И это действительно не секрет. Мы же все смешанные, будем честными. Приезжали российские артисты к нам, делали дуэты с артистами, очень много было сотрудничества. Во всем было очень много сотрудничества. Зачем нам сейчас в этом ковыряться? Зачем доставать этот нафталин?" – рассказала певица в интервью Алине Доротюк.

Настя убеждена, что не стоит винить друг друга, ведь России выгодно, чтобы украинцы ссорились. По словам Каменских, артисты сейчас делают многое для Украины и не нужно их травить.

Настя Каменских / Фото: PR-служба Насти Каменских

"Мы же хотим новую Украину, быть частью Европы, западного мира. Для этого нужно изменить свое мышление. Давайте не будем друг друга просто мочить. А особенно артистов, которые пытаются сейчас все возможное сделать, чтобы собрать как можно больше средств, кричать на весь мир, потому что тоже очень важная часть. Давайте не будем друг друга цапать, потому что там радуются. Они ожидают, что мы перегрыземся здесь, и единство наше распадется", — добавила артистка.

Напомним, ранее Каменских рассказала, как тренер "Голосу країни-12" Потап эвакуировал экс-жену, сына и падчерицу. Продюсер в режиме онлайн занимался их выездом из страны в безопасное место.

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