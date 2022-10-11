Настя Каменских гневно обратилась к россиянам, которые радуются убийствам украинцев

Вчера, 10 октября, оккупанты обстреляли ракетами территорию Украины. Реакция россиян просто шокирует – они радовались убийству украинцев.

На это не могла спокойно смотреть украинская певица Настя Каменских. Исполнительница записала гневное обращение к жителям страны-агрессора.

Каменских объяснила россиянам, что украинцы радовались взрывам на Крымском мосту, потому что этой переправой оккупанты опрокидывают оружие, которое потом обстреливают Украину. Жители страны-агрессора же радуются убийствам невинных людей.

Обращение Насти Каменских к россиянам / Фото: instagram.com/kamenskux

"Вы никогда так и не поймете разницу между нами и вами. Вы радуетесь смертям людей, испорченному детству детей, разрушением гражданской инфраструктуры, детских площадок, садов, школ, жилых домов, автобусов и университетов. Мы радовались, потому что через мост поставлялась техника, которая бомбит наши города, убивает людей и детей, разрушает все, что Украина создавала годами и веками. Потому что это незаконно построенный мост – символ оккупации Россией независимых территорий Украины", — написала Каменских.

Обращение Насти Каменских к россиянам / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя считает, что Россия обстреливает украинские города из-за того, что проигрывает эту ужасную войну. В частности, ВСУ достигают немалых успехов на фронте, что не дает покоя россиянам. Поэтому оккупанты терроризируют мирное население.

"Вы там о каких жертвах на мосту начинаете писать? Вы в своем уме? До 2014 года у нас от войны никто не умирал, пока вы не приперлись. И можете даже не писать, что была месть за мост. Это месть вашего бункерного и пособников войны за то, что вы уже проиграли. Это уже предсмертные конвульсии вашего режима из-за успехов наших защитников", — отметила Настя.

Обращение Насти Каменских к россиянам / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица также добавила, что в начале войны украинцам было жалко россиян, ведь многие считали их жертвами пропаганды и политического режима. Впрочем, жители страны-агрессора показали свое настоящее существо.

Обращение Насти Каменских к россиянам / Фото: instagram.com/kamenskux

"Сначала многие из нас действительно думали, что это война одного человека. Но теперь, увидев ваши комментарии под постами о смерти невинных людей, мы понимаем – это все каждый из вас, кто это пишет и поддерживает. И да, теперь мы вас, пособники войны, ненавидимо в ответ. После всего, что ваша страна принесла в Украину", — прокомментировала Настя.

Обращение Насти Каменских к россиянам / Фото: instagram.com/kamenskux

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