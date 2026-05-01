Настя Каменских и Потап объявили о разводе после почти семи лет брака

Потап и Настя Каменских

Певица Настя Каменских и рэпер и продюсер Потап объявили о разводе.

Пара сделала это в совместном посте в Instagram. Они отметили, что 20 лет назад их пути сошлись. Сначала возник творческий дуэт "Потап и Настя", который перерос в нечто большее между ними. Артисты влюбились друг в друга и начали отношения. Однако Каменских и Потап в посте отмечают, что всему "наступает конец". Они оставили строки из своей песни "Не пара" — "Как ты ни крути, но мы не пара".

Напоследок Потап и Настя поблагодарили за любовь и поддержку в течение этих лет. Они также попросили уважать их решение и отметили, что никаких комментариев на эту тему давать не будут.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который впоследствии превратился в нечто большее. Но рано или поздно все обретает свой конец. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет", — сообщили бывшие супруги в своем совместном посте.

Отметим, Настя Каменских и Потап сначала были коллегами. В 2006 году они начали выступать в дуэте "Потап и Настя". С 2013 года начали распространяться слухи об их отношениях. Именно тогда их застали вместе во время отдыха на Кубе. Артисты официально подтвердили отношения только в 2019 году. 23 мая того же года они сыграли свадьбу в Киеве.

