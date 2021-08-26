Настя Каменских игриво попозировала в ванной полностью обнаженной

Артистка ошарашила поклонников.
Украинская певица Настя Каменских, которая недавно поделилась секретом идеальной фигуры, озадачила фанатов откровенным снимком.
Так, звезда часто публикует такого рода фото, однако, на этот раз она показалась в довольно соблазнительном образе.
На своей странице в Instagram 34-летняя звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в ванной комнате. Обнаженное тело Насти прикрывает лишь пена. Также знаменитость игриво посылает воздушный поцелуй.
"Как приятно в таком насыщенном графике найти минутку, чтобы немного отдохнуть и уделить время только себе", — поделилась Каменских.
Фолловеры певицы двояко восприняли такую откровенность. Некоторые интересовались, где Потап. А некоторым понравился ремонт ванной комнаты:
- Теперь хочу себе такой ремонт.
- Настя, ты полностью обнаженная? А как же Потап?
- А где Потап?
Напомним, не так давно Настя Каменских в розовом купальнике похвасталась аппетитными ягодицами. Тогда исполнительница показала, как отдыхает в перерывах между концертами.