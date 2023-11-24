Настя Каменских кардинально изменила цвет волос, стала рыжей и очаровала клипом на испаноязычный хит

Украинская певица Настя Каменских вслед за премьерой видео на трек "Зірка в небі" порадовала поклонников выпуском клипа на свою новую испаноязычную композицию "Tu y Yo".

Песню "Tu y Yo" Каменских записала еще до начала полномасштабного вторжения на легендарной звукозаписывающей студии в США. Но после 24 февраля певица поставила все творческие планы на паузу и занялась благотворительными делами.

Однако сейчас Настя вернулась к осуществлению своих творческих мечтаний, ведь все мы должны жить. И она ощутила необходимость поделиться этим треком с публикой.

"Любовь – это самое мощное чувство. Именно из любви создается все самое лучшее в мире. Но иногда происходит так, что от большой силы и непреодолимости чувств, мы теряем контроль. Но самая запрещенная любовь – всегда самая сильная, чувственная, яркая! Эта песня о влюбленных, которые очень хотят быть вместе, но не могут. Каждый раз, когда они видят друг друга, внутри начинает гореть безумный огонь страсти. Но есть много непреодолимых обстоятельств, которые не дают этой паре быть вместе", – рассказала о композиции певица.

Настя Каменских

В клипе к этой песне Каменских предстает в двух образах – темный и светлый. По словам артистки, они символизируют сложный внутренний выбор главной героини, в которой борются темные и светлые стороны ее личности. Главная героиня клипа, молодая замужняя женщина, ставшая объектом страсти к другому парню, играет в шахматы. И они символизируют внутреннюю борьбу ее чувств.

Трек "Tu y Yo" и видеоклип уже доступны на всех цифровых площадках. Премьера заинтересовала всемирно известные издания, публикуемые в США, Аргентине, Мексике, Колумбии, Испании – такие как HOLA!USA, Rolling Stone en Espanol.

Настя Каменских

Напомним, ранее Настя Каменских отреагировала на хейт и насмешки после своего интервью Маше Ефросининой.

Читайте также: