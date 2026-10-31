Настя Каменских на честных фото показала морщинки на лице без макияжа: "Никогда ничего не делала"

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских на честных фото показала, как выглядит ее лицо без макияжа и с морщинами.

Исполнительница выдала, что никогда не делала никаких уколов красоты. Поэтому ее лицо претерпевает естественные возрастные изменения. Настя Каменских призналась, что у нее морщины, пигментные пятна, которые появились из-за солнечного света, комедоны, а также уже опускаются глыбы. Певица даже показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа.

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«Я ничего не делала. Вы сейчас посмотрите, что происходит у меня с кожей. Я никогда в своей жизни не колола ботокс. Никогда ничего не делала. Смотрите, вот мои морщинки. Сейчас у меня лицо не накрашено, я лишь добавила корректор, чтобы углубить скулы, накрасила губы и карандаш. У меня веснушки, солнечные пятна, есть комедоны, немного глыбы начинают опускаться», — поделилась артистка.

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Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменских выдала, что против уколов ботокса. Во-первых, артистка говорит, что слишком эмоциональна, а после препарата ее мимика будет скованной. Во-вторых, певица считает, что уколы нарушают естественный барьер кожи. А вот по поводу пластических операций у Насти Каменских другое мнение. Певица говорит, что не против них и в будущем сделает подтяжку лица.

«Я вообще не могу понять, как мне сделать этот ботокс… Я этого не хочу, я против этого. Я потом буду ходить безэмоционально. Я противник этого. Я не хочу этого делать, мне это не интересно. Относительно операций, я думаю, это прикольно…. Точечно сделать. Я думаю, что приду к этому, захочу себе натянуть лицо», — сказала артистка.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Напомним, в последнее время Настя Каменских попадает в скандалы. Один из самых громких касается языкового вопроса. В частности, артистка вернулась к русскому языку и делает язвительные заявления об Украине. Недавно кум Насти Каменских выдал, как на ее позицию влияет муж, рэпер Потап.

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