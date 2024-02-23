Настя Каменских на фоне разрыва с Потапом появилась на людях с женихом Меган Фокс

Артистка появилась на красной дорожке премии в Латинской Америке.
Украинская певица Настя Каменских, недавно поехавшая в Колумбию, на днях посетила главное событие Латинской Америки – Premio Lo Nuestro. Премия каждый год собирает весь бомонд и топовые мировые СМИ.
Певица получила уникальную возможность пообщаться с прессой со всего мира и рассказать, что война в Украине не закончилась, и напомнить, что мир должен как-то реагировать и помогать. Каменских раздала много интервью для известных изданий на важные социальные темы.
На красной дорожке Настя Каменских была замечена с Machine Gun Kelly, американским актером, музыкантом и мужем Меган Фокс, которая недавно возмутила украинок унизительным сравнением в своем посте в Instagram.
Знаменитости мило общались и приковывали взгляды папарацци, которые начали их массово фотографировать. Кажется, Настя Каменских заменила провокационную актрису, из-за которой украинские женщины даже устроили в социальных сетях флешмоб.
Сама Меган Фокс, жена артиста, на Premio Lo Nuestro замечена не была. А вот муж Каменских, рэпер и продюсер Потап, тоже засветился на этом мероприятии. Правда, Насти он избегал. Потап наделал фото со многими латиноамериканскими звездами. В частности, продюсер сфотографировался с Anitta, Bad Gyal, Gente de Zona, Lele Pons.
Напомним, на днях Настя Каменских выпустила неожиданный дуэт с автором хитов Энрике Иглесиаса. Артистка представила композицию Con Amor Se Cura, созданную с известным кубинским артистом, музыкальным продюсером Descemer Bueno.
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