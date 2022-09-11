Настя Каменских на фоне сгоревшей вражеской техники гневно обратилась к россиянам

Уже 200 дней украинцы героически защищают страну от российских оккупантов. Певица Настя Каменских гневно обратилась к вторгшимся в Украину захватчикам.

В своем Instagram исполнительница опубликовала несколько снимков, сделанных на фоне сгоревшей вражеской техники. В посте под фото Каменских гневно обратилась к россиянам и призвала их оставить украинцев в покое.

"200 дней полномасштабной войны и борьбы за свободу и независимость, которую хотели отобрать! Просто возвращайтесь туда, откуда пришли! Забирайте весь свой металлолом с нашей земли. Хватит воровать чужие жизни, территории, культурное достояние, свободу страны... и даже стиральные машины и унитазы", — высказалась Настя.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Кроме того, певица поблагодарила украинских защитников, которые каждый день приближают победу Украины в войне с Россией.

"Слава нашим ВСУ! Спасибо вам за то, что вы приближаете победу! Делаете все возможное, чтобы оккупанты пожалели, что ступили на нашу свободную украинскую землю! Слава всем, кто делает свой вклад в победу! И как написано на моей футболке: "Да отъеб***сь вы от нас!" – высказалась Каменских.

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