Настя Каменских на пятый день голодовки загремела в больницу и показалась под капельницей

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских во время недавно объявленной голодовки была госпитализирована.

Так, исполнительница уже почти неделю пытается продержаться без еды. Она убеждена, что именно таким методом она сможет избавиться от лишнего не только на весах, но и в сознании. И для певицы это стало уже вторым таким опытом по очистке организма. Но на этот раз что-то пошло не по плану.

Каменских на пятую неделю голодовки неожиданно оказалась в больнице за границей, где уже длительное время проживает вместе с мужем Потапом. Правда, в сторис она объяснила, что госпитализация не совсем связана с ее отказом от еды. Но добавила, что от таких экспериментов с питанием все равно пришлось отказаться для быстрого восстановления и накопления энергии по рекомендации врача.

Настя Каменских в больнице / © instagram.com/kamenskux

Даже несмотря на капельницы и потребность в приостановлении процесса очистки Настя заявила, что не теряет оптимизма. И написала об этом на русском и испанском языках, за что получила очередную порцию критики со стороны украинцев за ее неоднозначную позицию во время войны в Украине, развязанной РФ.

«Думала, утро будет другим. Главное — всегда оставаться в хорошем настроении. Не связывайте это с голоданием, хотя врач попросил меня сойти с дистанции ради накопления сил. Чуть позже все расскажу», — заинтриговала звезда.

Напомним, недавно жена певца Виктора Павлика также показалась под капельницами. Екатерина напугала своим состоянием в начале года и пожаловалась на частые недуги.