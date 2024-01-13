Настя Каменских на YouTube показала шоу "Я – Украина" и призналась, сколько денег собрала для военных

Певица Настя Каменских порадовала своих поклонников, которые не смогли присутствовать на ее всеукраинском шоу "Я – Украина".

Так, на своем официальном YouTube-канале артистка представила видеоверсию шоу "Я – Украина", которе собрало аншлаг в столичном дворце "Украина". Отметим, что постановщиком шоу стал креативный директор "Евровидения-2023" от Украины Герман Ненов.

Работа над шоу "Я – Украина" длилась четыре с половиной месяца. Главным символом концерта стало солнце. По словам режиссера-постановщика это не случайно, ведь украинцы являются светлой нацией, которая излучает светлую энергию.

Настя Каменских, шоу "Я – Украина"

Главной целью события было собрать средства на нужды тактической медицины для проекта известной волонтерки Таты Кеплер "Птахи". Каменских и ее команде удалось собрать 100 тысяч гривен.

Шоу "Я – Украина" было разделено на четыре концептуальных блока, у каждого из которых был свой месседж и свой символизм. Всего на концерте артистка исполнила 18 песен. Главной технологической фишкой шоу стал грандиозный световой круг, полностью изменивший восприятие сцены во дворце "Украина". Ранее, таким образом, эту сцену не менял ни один артист. С помощью света круг трансформировался в каждом номере в зависимости от его концепции.

Настя Каменских, шоу "Я – Украина"

В одном из интро были задействованы видеообращения от мамы Насти Каменских, крестной мамы артистки Аллы Кудлай и известного блогера Галицкой Девы. Это стало сюрпризом даже для самой артистки.

Настя Каменских, шоу "Я – Украина"

Перед концертом был проведен аукцион, где продавали флаг с автографом Валерия Залужного и картину, написанную самой певицей. Все собранные деньги были направлены на нужды тактической медицины.

Уже в марте этого года NK Настя Каменских отправится во вторую часть тура "Я – Украина" с обновленной концертной программой. График концертов смотрите в соцсетях артистки.

Настя Каменских, шоу "Я – Украина"

Напомним, в декабре Настя Каменских отыграла концерт в Молдове. Исполнительница в Кишиневе представила свое большое сольное шоу, которое уже раньше отыграла в Киеве.

Читайте также: