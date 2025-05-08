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Настя Каменских назвала Потапа "бывшим" и обратилась к нему с важным заявлением
Исполнительница оригинально поздравила мужа с днем рождения.
Украинская певица Настя Каменских обратилась к мужу, рэперу и продюсеру Потапу, с важным заявлением и неожиданно назвала его "бывшим".
У Потапа 8 мая важный день. В частности, рэпер отмечает день рождения. Настя Каменских уже публично поздравила мужа с праздником. Она опубликовала их свежее совместное фото. На снимке они лежали рядом и обнимались. Также Настя Каменских показала, как в Telegram посылала Потапу воздушный поцелуй. Кстати, у певицы муж подписан символически "Love".
Кроме того, исполнительница обратилась к возлюбленному в Instagram. Артистка в шутку написала: "С днем рождения, мой любимый "бывший". Таким образом певица пошутила по поводу постоянных сплетен об их разводе.
Также певица добавила, что любит Потапа и всегда рядом с ним: "Всегда рядом, люблю, целую".
Напомним, что недавно Настя Каменских также праздновала день рождения. Артистке исполнилось 38 лет. Исполнительница уже показала, как в компании Потапа роскошно отметила особенный день.