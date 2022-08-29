Настя Каменских назвала причину, почему Потапу парализовало пол-лица

В июне исполнитель Потап испугал своим внешним видом – у него парализовало пол-лица.

Продюсер не рассказывал, что с ним произошло, а вот его жена – певица Настя Каменских назвала причину.

По словам исполнительницы, с начала полномасштабной войны все в стресе. Потапенко, который еще до полномасштабного вторжения России в Украину уехал в Испанию, не исключение. По словам Насти, ее муж сильно волновался и на фоне стресса у него парализовало пол-лица.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"У него отняло половину лица. Где бы ты ни был, в твоей стране война, в твоем сердце война, в твоей жизни война.. Переживают все. И Леша мой не исключение. Он как мужчина должен держаться. Когда я в истерике, все волнуются, здесь нужно эвакуировать, здесь нужно договориться, здесь помочь, здесь уехать... И такое его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица", — рассказала Каменских в интервью Алине Доротюк.

По словам артистки, Потап не мог ни есть, ни пить. Рэпер два месяца лечился и до сих пор восстанавливается.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"Это выглядело очень страшно. Оно парализовало, и не работала часть лица. Ты не можешь есть, пить. Казалось, лицо никогда не вернется в нормальное состояние. У каждого по-своему. Стресс такой сильный, что организм не может на него не реагировать. Когда ты нервничаешь-нервничаешь, а еще и не знаешь, что будет завтра, то все", — добавила Настя.

Отметим, что недавно Каменских вернулась в Украину. Впрочем, поклонников начало смущать, почему же Потап не приехал вместе с ней. Настя рассказала, почему ее муж остался за границей.

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