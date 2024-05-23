Настя Каменских нежно поздравила Потапа с годовщиной брака и показала их романтическое фото

Супруги уже пять лет живут в официальном статусе мужа и жены.

Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап отмечают важную дату в их семейной жизни.

Сегодня, 23 мая, ровно пять лет прошло со дня свадьбы влюбленных. Настя Каменских уже успела поздравить супруга с годовщиной брака. Артистка опубликовала их романтическое фото. На снимке певица в белом платье нежно обнимала возлюбленного и тянулась к поцелую. Тем временем рэпер в официальном костюме уверенно смотрел в объектив фотокамеры.

Особенно Каменских растрогала словами поздравлений. Певица под фото оставила строчки из своей песни "Обіцяю".

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

"Я обещаю быть тебе морем, небом быть звездным. Пять лет", — обратилась к мужу исполнительница.

Отметим, Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу 23 мая 2019 под Киевом. Супруги уже пять лет живут в официальном браке. За это время появлялось немало сплетен, что в их отношениях проблемы. Впрочем, влюбленные дают понять, что в браке все отлично.

Напомним, недавно голливудский актер Сильвестр Сталлоне праздновал годовщину брака со своей женой Дженнифер Флавин. По случаю важной даты звезда боевиков показал, какой была их свадьба.

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