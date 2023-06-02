Настя Каменских об отношениях с Потапом на расстоянии, о благотворительном туре и ситуации с розыгрышем. Эксклюзив ТСН

Украинская певица Настя Каменских не так часто дает интервью, однако для сайта ТСН.ua сделала исключение.

Мы пообщались с исполнительницей сразу после ее благотворительного тура "Я – Україна". Спросили, какой из концертов запомнился больше всего, сколько денег удалось собрать и на что они пойдут.

Также поинтересовались у артистки, как они с мужем, рэпером и продюсером Потапом поддерживают отношения на расстоянии и попросили прокомментировать ситуацию, которая сложилась с розыгрышем внедорожника.

О благотворительном туре "Я – Україна"

– Не так давно вы объездили Украину с концертной программой "Я – Україна". В каком городе выступление запомнилось больше всего и почему?

– Каждый концерт был для меня особенным, в первую очередь из-за людей, которые его посетили, из-за их невероятных эмоций, которые я каждый раз проживала вместе со зрителями. Когда мы пели с детьми "Я – Україна", или когда весь зал пел эту песню стоя… Когда военные подписывали флаги, а потом люди со слезами на глазах их выигрывали в аукционах. Оъятия с гостями концерта в зале! Встречи с нашими защитниками! Извините, мне очень сложно что-нибудь одно выделить. За этот тур я и моя концертная команда испытали просто невероятное количество эмоций. То счастье, то слезы.

Настя Каменских

В Кременчуге перед концертом я посетила Кременчугский областной клинический госпиталь для ветеранов войны. Мы очень тепло и душевно провели время с нашими защитниками, а еще парни растрогали меня до слез, когда сняли свои шевроны и подарили мне. Меня в этот момент эмоционально разорвало! Сейчас я часто ношу их с собой, это мой амулет!

Настя Каменских

Многие эмоции вызвал концерт в Черкассах. Он состоялся в мой день рождения, который я встретила прямо на сцене. Моя команда преподнесла мне сюрприз – вынесла торт и включила видеопоздравления от прекрасных людей – коллег по сцене, военных, деток из детских домов, подопечных благотворительных фондов. Особенно приятно и неожиданно было получить их от наших защитников, от людей, которым я когда-то помогла.

– Сколько денег удалось собрать во время благотворительного тура "Я – Україна" и на что они будут направлены?

– На концертах первой части тура нами было собрано около 750 тысяч гривен. А вторая часть, кстати, уже запланирована на осень. Мы обратились к военным Нацгвардии и запросили, что конкретно нужно и собирали именно на конкретные авто для наших защитников на передовую.

Я невероятно благодарна всем украинцам, которые покупали билеты, донатили и участвовали в благотворительных аукционах! Вместе нам удалось приобрести три автомобиля, которые скоро приедут в Украину и после всех этапов подготовки, отправятся на передовую и помогут нашим защитникам бороться с врагом. Эти автомобили соответствуют целому списку критериев, которые необходимы, чтобы максимально качественно служить ВСУ. Также они были окрашены в камуфляжные цвета. Надеюсь, они помогут нашим защитникам!

Настя Каменских

Также в рамках гуманитарного направления тура "Я – Україна" в сотрудничестве с ОО "Сенсорика" мы разослали около двух тонн гуманитарной помощи. Часть груза отправилась в детские дома, в частности, в Днепровский детский дом-интернат и Первомайский центр социально-психологической реабилитации детей. Также была предоставлена адресная помощь более 50 семьям, которые воспитывают детей с особыми образовательными потребностями и проживают на прифронтовых территориях.

Настя Каменских

– Планируете благотворительный тур за границей? Если да, то в каких странах/городах и когда?

– К осени у нас планируется вторая часть тура “Я – Україна” с новой концертной программой. Также мы с командой обсуждаем и заграничный тур, но пока не будет конкретной информации, я ничего об этом не скажу. Сейчас вообще не очень легко что-либо планировать. Как только у меня подтверждаются какие-то концерты или события, я сразу сообщаю об этом в социальных сетях. Надеюсь, встретимся и в Украине, и в Европе!

Настя Каменских

О ситуации вокруг розыгрыша внедорожника

– Не так давно неоднозначную реакцию вызвал розыгрыш внедорожника. Как вы можете его прокомментировать?

– Как я уже отмечала в интервью: я живу по совести и всегда честна перед собой и своей аудиторией. И в этой ситуации у меня точно не было цели кого-то оскорбить или задеть чье-то чувство. Поэтому, если я это сделала – прошу прощения, я ни в коем случае не хотела. Я собирала на автомобили для военных на своих концертах и этот гив стал еще одной активностью, откуда планировалось добавить средства в необходимую сумму сбора. Военные не были привлечены в самом гиве. Я сообщила, куда был направлен донат только для того, чтобы отчитаться людям. У меня не было никакой цели кого-то оскорбить или задеть чьи-то чувства. Ряд вопросов я закрыла в личных разговорах, без выноса на публику. Поскольку важные вещи считаю правильным решать непублично.

Настя Каменских

Для меня целью было дать возможность кому-то получить приз, который всегда в таких активностях готовят и предоставляют организаторы конкурса, ведь есть большое количество людей, кому просто необходимо отвлекаться хотя бы на короткий период времени.

И как бы это ни воспринималось разными взглядами, давать эмоцию радости, в том числе и от активностей с подарками – это то, что мы должны делать. Сегодня поводов для радости не так уж много и нужно их генерировать. Здесь взгляды разделились, кому-то понравилось, кому-то нет, кто-то воспринял по-своему. В этот раз конкурс решили отменить. Сейчас вообще почти каждый день возникают события, вызывающие возмущение и резонанс в обществе. Мне кажется, это потому, что мы все сейчас очень уязвимы ко всему происходящему. Сейчас в целом тяжело быть в оптимистическом настроении. Как будто мы все и научились жить в режиме форс-мажора и эмоциональных качелей, но все равно каждому необходимо место для выхода эмоций. Регулярные обстрелы, постоянный страх, недосып из-за этого и тяжелый эмоциональный фон – это все дает о себе знать, поэтому мы можем резко реагировать на действия других людей, особенно публичных, потому что к ним всегда более высокие ожидания. Новостная лента буквально переполнена подобными случаями. У меня взгляд на подобные ситуации в целом таков: я делаю то, что должна, то, что умею и то, что могу. Даже если что-то будет воспринято не только положительно, но и отрицательно – к этому я уже привыкла. Как говорится: не ошибается только тот, кто ничего не делает.

– Бывает ли тяжело выдерживать хейт? Как вы реагируете на него?

– Да, сегодня мы все особенно чувствительны, ведь в стране – война. Я искренне благодарна миллионам людей, которые поддерживают и вдохновляют добром и светом, но действительно в соцсетях очень много негатива несется тоже. Я думаю, что украинцы уже неоднократно показали миру, какие они крутые и сильные, когда сплачиваются! Когда мы вместе идем к одной цели – это вызывает восхищение, это создает яростное сопротивление против зла. Когда ты один – ты сильный, но когда вместе – это безграничный океан сопротивления. Поэтому лично я стараюсь весь негатив – потому что иногда он у меня тоже появляется, все мы люди – конвертировать в мотивацию, в действие. Это как в семье: можем поругаться немного на эмоциях, но все равно вместе, все равно поддерживаем. Потому что вместе – сила!

Настя Каменских

Об отношениях с Потапом на расстоянии

– Сложным ли было решение о возвращении в Украину без Потапа? Как муж отреагировал на то, что вы будете без него в этот непростой период?

– Ну, мы же с Лешей не сиамские близнецы, поэтому можем быть и друг без друга, кроме того, он сейчас также в Украине. Иногда наши графики совпадают, иногда нет. Да и сейчас такая ситуация, что очень многие влюбленные, семьи, женщины и мужчины, не видят друг друга месяцами, а, возможно, уже и годами. С одной стороны, это ужасно. С другой стороны, в моменты этих нечастых встреч ты испытываешь настолько острую эйфорию, настолько сильное счастье, что этот шквал эмоций тебя просто сбивает с ног. Честно говоря, думала, такое бывает только в подростковом возрасте. Когда весь мир перестает существовать, а есть только вы двое. И совершенно неважно, где вы и что вокруг. И эти короткие встречи тебя очень насыщают и наполняют таким мощным зарядом сил и ресурса, которых потом хватает на то, чтобы свернуть горы. Возможно, это уже защитная реакция моей психики, но в этом реально есть своя романтика, если честно.

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Ну а как Леша мог отреагировать на то, что я уеду с концертным туром, главной целью которого будет собрать деньги нашим защитникам? Конечно, поддержал, потому что понимает всю важность этого тура. И очень мной гордится. Сейчас каждый из нас находится там, где он может быть максимально полезным. Это главное и самое важное. И на протяжении тура я всегда вспоминала его, ведь такие невероятные песни, как "Почуття", "Обыцяю", и самую знакомую сегодня для меня песню "Я – Україна" написали мы с Лешей вместе. И когда на каждом выступлении в каждом городе зал поет вместе со мной "Я – Україна" стоя, мне кажется, что Леша рядом, я просто физически чувствую его энергетику и невероятную душу.

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

– В свой день рождения вы поблагодарили Потапа за то, что он для вас делает. Как помогает Потап на расстоянии? Когда в последний раз виделись?

– Да, на день рождения Леша записал мне очень чувственное видеосообщение-сюрприз. Когда мне его включили на экранах, я чуть не плакала, а зал аплодировал ему стоя!

Видимся на несколько дней в перерыве между концертами или работой. Леша звонит мне перед каждым моим выступлением. Говорит теплые слова. Это всегда очень мотивирует. Даже если ты артистка с большим опытом, и у тебя были тысячи концертов, у тебя внутри все равно живет маленькая девочка, которой очень важно услышать слова поддержки. Особенно от любимого мужчины! Как я уже сказала выше, расстояние не пошатнула наши отношения, а сделало их несколько иными, вывело на новый уровень. Эта разлука для нас – новый опыт. А каждый опыт дается нам Вселенной не просто так.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

– Как часто вы видитесь, созваниваетесь с мужем сейчас? Может быть, у вас есть какие-то семейные ритуалы?

– Честно говоря, никаких особо ритуалов нет. Просто созваниваемся каждый день, иногда буквально на несколько минут, иногда на длиннее. Но постоянно. Можно назвать ритуалом говорить друг другу: "Я тебя люблю"? А любить и поддерживать – это ритуалы? Быть рядом и молчать в трубку, когда это нужно. Признаюсь, у меня были периоды, когда у меня постоянно случались панические атаки и депрессивные эпизоды. Я сидела на успокоительных и антидепрессантах и меня очень накрывало. В те моменты именно теплые слова или даже просто молчание в трубку давали мне силы жить дальше. Просто важно знать, что любимый человек рядом, даже если он находится за тысячи километров. Это самое важное.

О карьере в Латинской Америке

– До начала полномасштабного вторжения вы планировали покорить латиноамериканский шоу-биз. Как с началом войны изменились планы в творчестве?

– После 24 февраля практически все мои планы поставились на паузу. Я включалась только в помощь и благотворительность. Конечно, все релизы пришлось отложить. Я отменила запись ряда песен и альбома, потому что фокус внимания был совершенно на другом. Отказалась от определенных творческих коллабораций и планов, в том числе и на латиноамериканский рынок. Сконцентрировалась на актуальных для Украины песнях и их посылах и эмоциях. На остальное не было ни ресурса, ни желания, ни времени, все мысли были заняты только войной. Но ведь мы не можем отказываться от того, что мы строили раньше. Надеюсь, каждый из вас тоже не будет откладывать свои планы, потому что именно возможность жить и смотреть в будущее и хочет забрать у нас враг!

Настя Каменских до войны хотела покорить Латинскую Америку / Фото: instagram.com/kamenskux

Так что сейчас я постепенно буду возвращаться ко всем этим вопросам, в планах есть записи песен на испанском, восстанавливать то, что остановили и поставили на стоп. Во-первых, никто не сможет разрушить наши планы, и украинцы это уже неоднократно доказали. Во-вторых, это еще одна возможность показать Украину всему миру, продемонстрировать многогранность нашей музыки.

О похудении

– В недавних интервью вы признавались, что немного набрали в весе. Начали ли заниматься фигурой?

– В последнее время я начала заниматься своим ментальным здоровьем и для меня это важнее фигуры. Да, я действительно немного набрала. Раньше меня бы это парило, но сейчас – нет. Потому что сейчас есть более важные вопросы. Сейчас все, что раньше казалось важным, внезапно потеряло смысл.

Но я смотрю в зеркало и понимаю, что даже сейчас я себе нравлюсь и понимаю, что, наверное, сейчас такое время. Так мое тело реагирует на все происходящие вокруг меня события. Потому что дополнительные (я специально не говорю "лишние"!) килограммы – это не всегда о куче сладостей в десять часов вечера. Иногда тело так реагирует на стресс, волнение и переживание. Не забываем о гормонах и обмене веществ, ведь у нас уже долгое время гормон стресса на пиковом уровне. Стоит немного успокоиться – снова ракеты или еще какие-нибудь ужасные события. Все эти масштабные ракетные атаки, что говорить о недавних майских налетах. Вроде страшно, но в то же время думаешь – будет как будет! Но я в очередной раз убедилась, что наши ПВО – Боги и герои, а украинцы – самая смелая и несгибаемая нация. Потому как утром все, как ни в чем не бывало, вернулись к своим делам.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Поэтому, если в такое время ты начнешь категорически ограничивать себя в еде и на последнем дыхании "пахать" в спортзале, то этот стресс станет еще больше. Многие женщины понимают, о чем я.

Когда придет время, и если мне это нужно будет, я обязательно верну себе форму. Потому что отлично знаю, как это сделать. Я уже много раз через это проходила. И для меня это не проблема. Но сейчас я принимаю себя такой, какой я есть.

– А как вообще боретесь с лишними килограммами? Поделитесь действенными способами быстро потерять вес.

– Сейчас я очень сильно полюбила заниматься йогой и медитациями. Стараюсь все делать через любовь к себе, а не через изнурительные тренировки. Чувствовать запросы своего тела и заботиться о нем. А быстро потерять вес – это очень часто не о любви к своему телу, а об издевательствах над ним. Конечно, я знаю некоторые такие способы и раньше сама к ним прибегала. Но я точно никому не буду советовать их сейчас! Лучше любить и принимать себя и свое тело в любом весе! И лучше работать с психологом, а не сидеть на диетах, потому что если начать наводить порядок в своей голове, тело само отреагирует и начнет принимать необходимую форму!

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