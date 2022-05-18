Настя Каменских объяснила, как за несколько дней до войны оказалась с семьей в Испании

Украинская певица Настя Каменских рассказала, как случилось, что за несколько дней до войны она вместе с мужем и продюсером Потапом и их мамами выехали в Испанию.

Артистка поделилась, что это была воля судьбы. Каменских готовила два альбома – украино- и испаноязычный. И у нее было пять дней, чтобы доделать вторую пластинку в Мадриде:

"Так получилось, что и у моего мужа было пять дней для того, чтобы уехать в Испанию, доделать мой испанский альбом. И мы с двумя мамами уехали. Просыпаешься от крика, тебе звонят и говорят, война началась. А ты даже не понимаешь... Что означает слово "война". Что такое война? Это когда раздаются сирены, когда убивают людей. Я никогда в жизни не представляла, что я вообще в своей жизни буду такое переживать. Спасибо вселенной, спасибо богу за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент", – прокомментировала Настя в программе "Звездный путь".

Фото: instagram.com/kamenskux

Исполнительница поделилась, что миллион раз спрашивала себя, как вселенная так распорядилась и они оказались в Испании именно в этот страшный момент:

"Я миллион раз себя спрашивала, как так вселенная распорядилась и так мы находились там (в Мадриде – прим.ред). Мы должны были вернуться на следующий день, 25 числа. Самолеты отменили. У меня в понедельник были съемки. Был прямой эфир. Во вторник очень много было запланировано. Я готовилась к премии YUNA, я там должна была петь свою новую песню "Кришталь", — объяснила артистка.

Настя Каменских с мужем Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя добавила, что они с мужем не слушали новости и не верили в то, что война может начаться, поэтому просто продолжали работать:

"Я еще очень волновалась, потому что у меня очень мало времени, потому что мне нужно было закончить свой испаноязычный альбом, вернуться быстро домой и начать подготовку к номеру на YUNA, потому что эта песня была новая, я еще никогда ее со своими музыкантами не проходила, поэтому я вообще не знала, как я смогу подготовиться. Мы не слушали новости, думали, не может этого произойти, поэтому просто продолжали работать", — поделилась исполнительница.

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