Настя Каменских объяснила, почему не постит фото с Потапом и почему не довольна своим видом

Украинская певица Настя Каменских на днях развеяла слухи о том, что разводится с рэпером и продюсером Потапом.

Впрочем, поклонников пары до сих пор беспокоит, почему они перестали делиться общими фото в соцсетях. Кстати, на основании этого и стали говорить о вероятном разрыве супругов.

В программе "Невероятная правда о звездах" Каменских ответила на вопрос, который так беспокоит поклонников:

"Наша жизнь не только в соцсетях. Мы настолько сейчас заняты все одним делом – мы идем к победе. На такие штуки нет времени. У нас все хорошо. Главное, что нужно знать, что у нас как у мужа и жены – все хорошо", — успокоила фанов Каменских.

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Также Настя честно призналась, довольна ли она своим видом сейчас. Артистка не скрывает, что за последнее время немного поправилась и ей бы хотелось вернуться в форму. Впрочем, Каменских сейчас занимается своим ментальным здоровьем и пока решила не мучать себя диетами:

"Мне бы хотелось привести себя в порядок. Меня любит мой мужчина как женщину, это тоже очень важно понимать, что тебя любят. Я себя люблю, я в ладу с собой. Это самое главное. Я решила не насиловать себя. Сейчас у меня идет полностью реабилитация. Сейчас у меня такой процесс. Больше медитация, йогой я занимаюсь каждый день и восстанавливаюсь", — объяснила исполнительница.

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских также прокомментировала секс-скандал вокруг Потапа. Артистка сказала, верит ли в то, что ее муж приставал к своей экс-подопечной, певице GIP C.

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