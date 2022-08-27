Настя Каменских объяснила, почему Потап до сих пор не вернулся в Украину

В середине августа Настя Каменских вернулась в Киев из Испании. Певица побывала в освобожденном от оккупантов Ирпене, где поддержала волонтеров Добробата.

Однако поклонников очень смущал другой вопрос – почему вместе с Настей не вернулся в Украину ее муж Потап.

Как объяснила Каменских в интервью программе "Все буде добре", Алексей остается в Испании по веским причинам.

"У него парализовало поллица. Мы сейчас находимся без адаптации и понятно, что каждый украинец, большинство украинцев, проживают посттравматический синдром, или депрессию, или панические атаки, здоровье начинает сыпаться", — рассказала Каменских.

Фото: instagram.com/realpotap

Певица также подчеркнула, что сейчас ее муж участвует во многих благотворительных концертах за границей.

"Сейчас у него есть несколько таких проектов, которые он просто должен завершить. И совсем скоро, тоже с огромным желанием, он приедет домой", — сказала певица.

Кроме того, исполнительница добавила, что ее возмущают комментарии хейтеров в ее адрес и в сторону ее мужа.

"Меня это возмущает, огорчает, потому что это всегда на руку нашему врагу. Но мне хотелось бы сказать всем людям, считающим, что кто-то там что-то не доделал. Смотрите, в этот момент, когда человек хочет написать что-то плохое о своем же соотечественнике, лучше написать пост, что у нас война", — обратилась к хейтерам Каменским.

Фото: instagram.com/kamenskux

Также певица призвала украинцев быть едиными и помогать друг другу, а не искать поводы для конфликта.

"Оправдывайтесь перед кем-то…слушайте, ну у меня есть достоинство и я не буду просто тратить на это время. Я пойду, закатаю рукава и буду работать",- резюмировала Настя.

Напомним, что паралич лица у Потапа произошел в конце июня. Тогда исполнитель озадачил поклонников своим видом на концерте в Мадриде.

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