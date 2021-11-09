Настя Каменских очаровала соблазнительным танцем с мамой и крестной Аллой Кудлай

Настя Каменских очаровала соблазнительным танцем с мамой и крестной Аллой Кудлай

Ролик они записали на праздновании дня рождения мамы звезды.

Певица Настя Каменских восхитила видео, где танцует с мамой Лидией и крестной, артисткой Аллой Кудлай.

Так, на днях мама звезды праздновала день рождения. NK устроила развлечение и записала с близкими несколько роликов для своего TikTok.

В первом видео они соблазнительно танцевали на камеру.

Реакцию фанатов не пришлось долго ждать. В комментариях пользователи написали, что женщины выглядят потрясающе.

Девочки, вы суперовые

Красотки

Какие крутые

Во втором видео к трио присоединилась подруга Насти, бывшая жена Позитива – Анна. Они сняли ролик под песню Аллы и Лидии – "Подруга".

В ответ фаны порадовали кумовьев комплиментами: "Мама и крестная красавицы", "Лида – огонь", "Какая же Алла Кудлай красавица".

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