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Настя Каменских очаровала солнечными фото и рассказала, что помогает ей держать эмоциональное равновесие

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
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Настя Каменских очаровала солнечными фото и рассказала, что помогает ей держать эмоциональное равновесие

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Звезда поделилась секретами гармоничного состояния.

Украинская певица Настя Каменских вышла на связь с поклонниками и поделилась фото.

Солнечные селфи исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Каменских позировала в толстовке с распущенными вьющимися волосами и легким макияжем.

В своей публикации певица решила поделиться с фанами личными подробностями и рассказать, как во время войны удается держать эмоциональный баланс.

"Эмоции - это неотъемлемая часть нашей жизни и они имеют большое влияние на наше физическое и психологическое состояние. Нормально испытывать различные эмоции - это естественное проявление нашего внутреннего состояния. Но иногда умение управлять своим эмоциональным состоянием значительно помогает улучшить самочувствие и сохранить гармонию с собой и во взаимоотношениях с другими. Делюсь с вами тем, что помогает мне. Учусь распознавать свои эмоции и то как они влияют на мои действия и реакции. Принимаю свои чувства без суждений и признаю их, для того, чтобы лучше понять себя. Стараюсь развивать свою способность воспринимать и понимать эмоции других людей. Это помогает мне построить здоровые отношения и укрепить эмоциональную связь с окружающим миром. Стараюсь переосмысливать негативные ситуации и находить положительные стороны", - поделилась Настя. 

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

К тому же исполнительница поддерживает, что в случае, когда самостоятельно с переживаниями справиться не удается, не следует пренебрегать помощью.

"Когда я чувствую, что не могу самостоятельно справиться со своими эмоциями, обращаюсь за помощью к психологу, ведь в XXI веке - это норма и действительно помогает лучше узнать себя. Заботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии, ведь это так важно", - рассказала Настя.

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Дата публикации
Просмотры
469
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