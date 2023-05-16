Настя Каменских опозорилась "благотворительным розыгрышем" дорогого авто и нарвалась на жесткий хейт

Певица Настя Каменских попала в новый скандал и нарвалась на жесткую критику поклонников.

А все потому, что в своем Instagram звезда объявила о проведении своего именного "благотворительного конкурса", во время которого она бы подарила кому-то из подписчиков внедорожник Infiniti ценой более полутора миллионов гривен. Кроме того, по словам Каменских, из этого розыгрыша она должна была отправить донат в 100 тысяч гривен на нужды батальона "Азов".

Настя Каменских оконфузилась розыгрышем дорого. / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица записала видео, в котором сообщила, что долго решалась на проведение такого конкурса, но все же приняла решение, что положительные эмоции во время войны тоже нужны. Помимо новенького авто, звезда пообещала подарить еще и смартфон iPhone за лайки на ее странице.

"Я долго думала над этим решением — уместно ли, по времени? Но поняла, что положительные эмоции для каждого из нас очень важны. поэтому я решила объявить мой именной благотворительный конкурс, с которого мы с вами отправим донат в 100 тысяч гривен для Нацгвардии Украины, батальона "Азов". Я подготовила для вас невероятный подарок – автомобиль Infiniti, который может стать вашим", – сказала Каменских.

Настя Каменских оконфузилась розыгрышем дорого. / Фото: instagram.com/kamenskux

Все, что нужно было сделать, чтобы получить автомобиль мечты – подписать на 94 спонсора в профиле Насти. Среди них, как написала певица, представители украинского бизнеса и приближающие победу блоггеры.

Правда, любители Каменских такая инициатива звезды вообще не понравилась. В комментариях под розыгрышем подписчики Насти жестко подвергли ее критике и обвинили в том, что она пытается "хайпануть на войне".

После волны критики в свою сторону Каменских удалила все публикации с конкурсом и не стала ничего комментировать. Такая позиция также возмутила фанатов певицы и вызвала очередную волну хейта в ее сторону.

Уместно будет запустить розыгрыш после такой ночи! (В ночь на 16 мая РФ выпустила 18 ракет по Украине — ред.)

Настя, вам вообще не стыдно?

Такая известная звезда, а занимается инфомошенничеством!

Так а где же Infiniti делся?

А что там с Infiniti? Где делось сообщение?

Настя Каменских оконфузилась розыгрышем дорого. / Фото: instagram.com/kamenskux

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