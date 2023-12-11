Настя Каменских ошеломила эмоциональным концертом в Молдове: "Меня растрогало до слез"

Украинская певица Настя Каменских отыграла эмоциональный концерт в Кишиневе, Молдова.

Выступление артистки состоялось в Национальном дворце "Николай Сулак", где она собрала аншлаг. Исполнительница в Молдове представила свое большое сольное шоу, которое уже раньше отыграла в Киеве.

Настя Каменских в Молдове / Фото: Пресс-служба NK

Настя Каменских в Молдове / Фото: Пресс-служба NK

К слову, почти две тысячи слушателей пришли познакомиться поближе с творчеством Насти Каменских. Это был первый концерт артистки в Молдове такого масштаба и, по ее словам, она волновалась, как будет реагировать публика. Тем не менее, зрители оценили выступление певицы. Присутствующие на украинском языке подпевали Насте Каменских.

Настя Каменских в Молдове / Фото: Пресс-служба NK

Настя Каменских в Молдове / Фото: Пресс-служба NK

"Для меня было важно рассказать об Украине и обо всем том, что сейчас беспокоит украинцев, я не знала, как на это отреагируют в другой стране, ведь, возможно, люди пришли только за развлекательным контентом. Но когда я попросила почтить минутой молчания погибших воинов, абсолютно весь зал поднялся, и это меня растрогало до слез. Также все в зале подпевали моим песням на украинском, у нас не было языкового барьера и это было невероятно", — поделилась певица.

Настя Каменских в Молдове / Фото: Пресс-служба NK

Напомним, ранее Настя Каменских была в промотуре Латинской Америкой. В эфирах топовых шоу певица не только презентовала свои новые песни, но и напоминала, что в Украине до сих пор продолжается война.

Напомним, недавно Надя Дорофеева отыграла сольный концерт в Киеве. Редакция сайта ТСН.ua уже писала, как прошло долгожданное событие.

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