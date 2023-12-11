Настя Каменских ошеломила эмоциональным концертом в Молдове: "Меня растрогало до слез"

Артистке удалось собрать самую большую концертную площадку страны.
Украинская певица Настя Каменских отыграла эмоциональный концерт в Кишиневе, Молдова.
Выступление артистки состоялось в Национальном дворце "Николай Сулак", где она собрала аншлаг. Исполнительница в Молдове представила свое большое сольное шоу, которое уже раньше отыграла в Киеве.
К слову, почти две тысячи слушателей пришли познакомиться поближе с творчеством Насти Каменских. Это был первый концерт артистки в Молдове такого масштаба и, по ее словам, она волновалась, как будет реагировать публика. Тем не менее, зрители оценили выступление певицы. Присутствующие на украинском языке подпевали Насте Каменских.
"Для меня было важно рассказать об Украине и обо всем том, что сейчас беспокоит украинцев, я не знала, как на это отреагируют в другой стране, ведь, возможно, люди пришли только за развлекательным контентом. Но когда я попросила почтить минутой молчания погибших воинов, абсолютно весь зал поднялся, и это меня растрогало до слез. Также все в зале подпевали моим песням на украинском, у нас не было языкового барьера и это было невероятно", — поделилась певица.
Напомним, ранее Настя Каменских была в промотуре Латинской Америкой. В эфирах топовых шоу певица не только презентовала свои новые песни, но и напоминала, что в Украине до сих пор продолжается война.
Напомним, недавно Надя Дорофеева отыграла сольный концерт в Киеве. Редакция сайта ТСН.ua уже писала, как прошло долгожданное событие.
Читайте также: