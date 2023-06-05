Настя Каменских ошеломила суммой, которую собрала на помощь ВСУ благодаря благотворительному туру

Артистка рассекретила, на что были потрачены собранные средства.

Украинская певица Настя Каменских рассказала, сколько средств удалось собрать на помощь ВСУ благодаря благотворительному туру "Я — Украина".

Исполнительница отыграла первую часть концертов. Благодаря благотворительному туру по городам Украины на нужды военных артистка собрала около 750 тысяч гривен.

За эти средства Настя Каменских приобрела три автомобиля для украинских защитников. Машини готовят к отправке на передовую, чтобы те помогали ВСУ выгонять российских оккупантов из украинских земель.

Настя Каменских помогла военным / Фото: Пресс-служба NK

"Я безумно благодарна всем украинцам, которые приходили на концерты, донатили и участвовали в благотворительных аукционах! Вместе нам удалось приобрести автомобили по запросу от Нацгвардии, и я искренне надеюсь, что скоро они станут надежными помощниками наших защитников и помогут им защищать нашу Украину!" – отметила исполнительница.

Настя Каменских на благотворительном концерте / Фото: Пресс-служба NK

Также артистка совместно с общественной организацией "Сенсорика" разослала около двух тонн гуманитарной помощи детям. В частности, гуманитарку отправили в детские дома, многодетным мамам, мамам ВПЛ и мамам детей с особыми образовательными потребностями. Также гуманитарные грузы получили семьи, которые проживают на прифронтовых территориях.

Настя Каменских / Фото: Пресс-служба NK

"Помощь другим – это то, что дает силы держаться, и мотивирует двигаться вперед. Сейчас я точно знаю, что объединившись и заручившись поддержкой друг друга, мы все преодолеем! Вместе к победе!" – подчеркнула певица.

Настя Каменских на благотворительном концерте / Фото: Пресс-служба NK

Вторая часть благотворительного тура Насти Каменских "Я – Украина" запланирована на осень. В скором времени исполнительница сообщит даты проведения концертов.

Напомним, что недавно Настя Каменских дала эксклюзивное интервью для ТСН.ua. Исполнительница рассказала об отношениях с Потапом на расстоянии и о благотворительном туре, а также прокомментировала скандал с розыгрышем авто.

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