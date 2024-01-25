Настя Каменских показала лицо без фотошопа и насмешила фанов забавным фото

Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram решила положить начало рубрике imperfectNK, в которой будет делиться фото без обработки и фотошопа.

В фотоблоге артистка уже разместила свой первый, не очень удачный кадр без ретуши. Как отметила Каменских, таким образом она хочет призвать других не стесняться своей настоящей красоты и, возможно, каких-то недостатков:

"Я хочу начать рубрику на своей странице #imperfectNK, где буду делиться смешными, возможно, не очень удачными, но жизненными и реалистичными фото. Пусть это станет возможностью воспринять морщинки в уголках глаз не как признак старости, а как повод поблагодарить за каждый счастливый момент, наполненный искренними улыбками", – прокомментировала исполнительница.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

На кадре, которым поделилась Настя, она снята с закрытыми глазами, а на коже ее лица виднеются определенные неровности:

"Мы все становимся зависимыми от идеальной картинки мира: гладкой кожи, изящных форм, идеальных пропорций. Но забываем, что настоящая красота в том, чтобы не бояться быть собой, быть настоящими, а не идеальными", – добавила артистка.

Напомним, недавно Настя Каменских честно призналась, что поправилась и рассказала, как относится к своим новым формам.

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