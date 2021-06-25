Настя Каменских озадачила фото в постели: "Показалось, что вы родили ребенка"

Настя Каменских озадачила фото в постели: "Показалось, что вы родили ребенка"

Фаны подумали, что звезда держит на руках ребенка.

Певица Настя Каменских озадачила фанов новым снимком.

В фотоблоге артистка запостила фотографию, на которой позировала, лежа на кровати. Звезда прикрыла обнаженное тело белым одеялом.

instagram.com/kamenskux

"Повзрослела — это когда покупка классной подушки и одеяла очень поднимают настроение", — написала она.

Впрочем, некоторые пользователи сначала подумали, что Настя держит на руках новорожденного малыша.

Показалось, что вы родили ребенка и его держите

На ребенка в одеяле похоже

Я подумала, что скоро ляля будет! Дай Бог

Также фаны порадовали кумира комплиментами, отметив, что Каменских очень красивая без макияжа: "Такая красивая без мейка, на испанку похожа", "Красотка", "Роскошная Настя".

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, как ей предлагали интим за деньги. Также звезда поделилась, как на такие предложения реагировал ее муж.

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