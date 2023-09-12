Настя Каменских перевела свой легендарный хит "Это моя ночь" на украинский

Артистка вскоре представит на украинском и другие композиции. Уже известно, когда это произойдет.

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников украиноязычной версией своего легендарного хита "Это моя ночь".

В общем, впервые исполнительница спела композицию на украинском языке еще два года назад на одном из благотворительных концертах. Впрочем, трек не был представлен на цифровых площадках. Сейчас же Каменских официально опубликовала трек, который теперь называется "Це є моя ніч".

"С самого начала сольного проекта NK я выпустила много треков на украинском языке, которые стали настоящими хитами и которым тысячи людей подпевали на концертах на главных городских площадях и масштабных фестивалях. А последние два года на благотворительных концертах и мероприятиях в поддержку Украины я выступаю исключительно с украиноязычной программой ", – прокомментировала исполнительница.

Певица уже и другие свои хиты перевела с русского. Уже 15 сентября мир увидит на украинском такие треки, как "Дівчата рулять", "Червоне вино", "Попа як у Кім".

"По просьбе поклонников, для которых некоторые песни уже по-настоящему знаковые и содержат в себе воспоминания о счастливых временах, мы перевели их на украинский. Все это время я вижу, с каким восторгом и теплом они воспринимаются аудиторией во время моих выступлений. Поэтому я решила выпустить эти песни на цифровых площадках, чтобы все желающие могли как следует подготовиться и на моих концертах спеть их со мной в унисон!" – отметила артистка.

Настя Каменских / Фото: Пресс-служба NK

Напомним, недавно хиты певицы Тины Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" зазвучали на украинском языке. Правда, перевела их и исполняет не исполнительница, а другие артисты.

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