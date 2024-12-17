Настя Каменских поддержала раненых военных и раскрыла, как помогла собирать средства на ВСУ

Украинская певица Настя Каменских поддержала раненых военных и раскрыла, как помогла собирать средства для ВСУ.

Исполнительница посетила медицинское учреждение, где сейчас после ранений на фронте лечатся защитники. Исполнительница не только пообщалась с военным, но и спела для них песни "Я — Україна", "Тримай", "Ой, у лузі червона калина" и "Обіцяю".

Настю Каменских едва не до слез растрогало то, что один из военных знал наизусть каждую ее песню и с первых нот начинал петь певице. К сожалению, не все защитники смогли посетить концерт из-за отсутствия возможности самостоятельно передвигаться госпиталем, поэтому певица лично вошла в их палаты.

Настя Каменских встретилась с ранеными военными

"Каждый раз, общаясь с военными, удивляюсь, сколько внутри каждого из них внутренней силы и любви к жизни, что восхищаешься и берешь пример. Я бесконечно благодарна этим людям за все, что они делают для нашей страны и мне всегда невероятно приятно их внимание. Их подарки это мои талисманы, которые заряжены на жизнь и силу, которые дарят веру в будущее", - поделилась певица.

Настя Каменских встретилась с ранеными военными

Настя Каменских пытается быть полезной и помогает военным. В этот раз исполнительница в госпитале подписала картины, которые затем будут проданы на благотворительных аукционах и помогут собрать средства для ВСУ.

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