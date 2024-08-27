Настя Каменских поделилась, как одолевает тревожность на фоне постоянных российских обстрелов

Украинская певица Настя Каменских на фоне последних частых обстрелов РФ украинских городов рассказала, как борется со стрессом.

В Instagram артистка сделала подборку полезных лайфхаков, которые ей помогают в сложные времена преодолевать внутреннее напряжение. В частности, звезда напомнила о важности дыхательных упражнений, занятиях собственными хобби и разговорах с теми, к кому есть доверие. Также среди советов место нашлось для спорта и прослушивания любимых песен.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Последние дни стали особенно тяжелыми для каждого украинца: массированные атаки, стресс и тревожность. В такие моменты важно как никогда позаботиться о своем эмоциональном состоянии, поэтому хочу поделиться советами, которые помогают мне справляться с тревожностью. В первую очередь я делаю дыхательные упражнения. Далее сосредотачиваюсь на том, что могу контролировать. В такие моменты часто готовлю. В трудные жизненные моменты важно с кем-нибудь поговорить и поделиться своими переживаниями. Снизить напряжение и улучшить настроение мне помогают занятия спортом, потанцевать под любимые песни", - отметила Каменских.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, недавно в ночь на 27 августа государство-террорист Россия в очередной раз обстреляло Украину. В частности, разрушило гостиницу в центре Кривого Рога. Украинские звезды отреагировали на российское преступление и растрогали воспоминаниями, которые их связывали с этим местом.

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