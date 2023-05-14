Настя Каменских поделилась редким фото с мамой и ошеломила ее видом: "Такая молодая"

Сегодня, 14 мая, в мире празднуют День матери. По этому случаю украинская певица Настя Каменских поделилась редким фото со своей матерью Лидией Петровной.

На странице в Instagram исполнительница разместила снимок, на котором изображена с мамой. Настя сидит на сиденье пассажира, а ее мама – за рулем автомобиля. Каменских поздравила всех мам с их праздником:

"Мама". Пожалуй, не существует другого такого слова, в котором бы уместилось столько любви и заботы, тепла и поддержки. Именно поэтому сегодня особый день, когда мы имеем возможность еще раз сказать своим мамочкам, как сильно их любим и ценим", — написала Настя.

Настя Каменских с мамой / Фото: instagram.com/kamenskux

В свою очередь поклонники Каменских отметили, что ее мама выглядит невероятно: "мама такая красивая", "мама молодая и красивая", "улыбка у мамы очень красивая".

Настя Каменских также отметила, что в этот день хочет поддержать мам воспитанников фонда "Tabletochki", которые каждый день мечтают о том, чтобы их ребенок был здоров.

"У нас с вами есть возможность помочь им приблизить осуществление этих мечт! Ведь "Tabletochki" специально ко Дню матери активировали "Магазин подарков на здоровье", благодаря которому мы можем направить поддержку таким сильным и несгибаемым мамочкам, которые вместе со своими детьми борются за их жизнь. Переходите по ссылке в моих сторис и покупайте особые подарки для онкобольных деток, которые помогут приблизить воплощение мечт каждой мамы!" – призвала Настя.

Напомним, недавно Настя Каменских нежно поздравила мужа, рэпера и продюсера Потапа с днем рождения и показала их теплые объятия на фото.

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