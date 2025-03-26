Настя Каменских подогрела слухи о разводе с Потапом: "Каждая история имеет свой конец"

Украинская певица Настя Каменских подогрела слухи о разводе с мужем, рэпером и продюсером Потапом.

Новая волна сплетен о разрыве пары возникла после релиза композиции исполнительницы Bloody Mary. В песне артистка поет о любви, которая полностью все заполонила и казалось, что будет продолжаться вечно. Впрочем, эта романтическая история, к сожалению, имела свой конец. Как бы ни было больно и тяжело, нужно двигаться дальше.

Новая песня Насти Каменских Bloody Mary, попавшая в плейлист Top Hits Ukraine издания "Слухач", создана на основе собственного опыта и в самые темные времена исполнительницы – когда она почувствовала, что "каждая история имеет свой конец".

"Bloody Mary – песня о любви, которая закончилась, хоть сами влюбленные и думали, что это навсегда. А родилась она в самый темный период жизни артистки, когда та впервые по-настоящему почувствовала, что каждая история имеет свой конец", — говорится в описании к композиции.

Настя Каменских / Фото: PR-служба Насти Каменских

Пользователи Сети попытались найти скрытый смысл и пришли к выводу, что таким образом певица подогрела слухи о ее разводе с Потапом: "Кажется, песня – это ответ о ее браке", "Так развелись?", "Надеюсь, что ситуация придумана".

Сами же Настя Каменских и Потап сплетен о разводе не подтверждают, а рэпер в начале февраля уверял, что между ними все хорошо. Кроме того, исполнительница создала новую композицию вместе с мужем, а он, в свою очередь, поздравлял ее с премьерой. Впрочем, слухи об их разрыве не утихают.

Напомним, недавно журналист Дмитрий Комаров подтвердил, что разводится с женой Александрой Кучеренко. Также ведущий назвал причину такого решения.

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