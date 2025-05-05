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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Настя Каменских похвасталась, как роскошно отпраздновала 38-летие в компании Потапа

День рождения артистки прошел в кругу друзей.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Настя Каменских

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских показала празднование дня рождения.

На днях исполнительница встретила свое 38-летие. Утром ее ждал сюрприз от мужа Потапа – фрукты в шоколаде. А затем пара отправилась в спортзал, где рэпер засветил утреннюю тренировку жены-красавицы.

Но на этом супруги не перестали праздновать. В частности, к вечеру Каменских и Потап запланировали встречу с друзьями. За праздничным столом они собрали близких в ресторане за границей, где уже длительное время проживает продюсер. Вероятно, это было в Дубае.

Настя Каменских отметила 38-летие / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменских отметила 38-летие / © instagram.com/kamenskux

Также певица перед празднованием похвасталась элегантным нарядом. Именинница выбрала для себя белоснежное облегающее платье с корсетом и глубоким декольте. Образ Настя дополнила каблуками, массивными серьгами-кольцами, часами и кольцами. А вот Потап поразвлекался на дне рождении возлюбленной в легкой рубашке, которую также дополнил аксессуаром.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Напомним, недавно актриса Лилия Ребрик показала, как ее 7-летняя дочь отпраздновала день рождения и почему отец не смог попасть на вечеринку.

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