Настя Каменских похвасталась новым пирсингом на теле: "Вложила особый смысл"

Артистка призналась, что очень боялась этой процедуры.
Украинская певица Настя Каменских рассказала об изменениях во внешности.
В своем фотоблоге артистка призналась, что решалась на перемены очень долго. Но она все же преодолела страхи и воплотила свою мечту сделать прокол в ухе. По словам Каменских, результат получился очень удачным.
"Недавно (неожиданно для себя) решила впервые за многие годы повторить одну процедуру. Несмотря на то, что я делала это уже более трех раз. Очень боялась болезненных ощущений. Я решила сделать еще один прокол в ухе", — рассказала певица.
Настя призналась, что на самом деле этот прокол имеет определенный символизм. Однако рассекречивать его звезда не стала. Лишь полюбовалась новым украшением в ухе перед поклонниками в сторис.
"В каждый прокол я вкладываю особый смысл, поэтому и в этот раз думала о важном. Вышло очень красиво!", — добавила знаменитость.
Напомним, что недавно Настя Каменских отыграла свой сольный концерт в Одессе. Однако перед шоу исполнительница посетила раненых украинских бойцов и показала, как с ними провела время в реабилитационном центре.
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