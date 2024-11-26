Настя Каменских похвасталась новым пирсингом на теле: "Вложила особый смысл"

Украинская певица Настя Каменских рассказала об изменениях во внешности.

В своем фотоблоге артистка призналась, что решалась на перемены очень долго. Но она все же преодолела страхи и воплотила свою мечту сделать прокол в ухе. По словам Каменских, результат получился очень удачным.

"Недавно (неожиданно для себя) решила впервые за многие годы повторить одну процедуру. Несмотря на то, что я делала это уже более трех раз. Очень боялась болезненных ощущений. Я решила сделать еще один прокол в ухе", — рассказала певица.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя призналась, что на самом деле этот прокол имеет определенный символизм. Однако рассекречивать его звезда не стала. Лишь полюбовалась новым украшением в ухе перед поклонниками в сторис.

"В каждый прокол я вкладываю особый смысл, поэтому и в этот раз думала о важном. Вышло очень красиво!", — добавила знаменитость.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, что недавно Настя Каменских отыграла свой сольный концерт в Одессе. Однако перед шоу исполнительница посетила раненых украинских бойцов и показала, как с ними провела время в реабилитационном центре.

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